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"Türkiye'de kadınlar güçleniyor"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Türkiye'de kadını güçlendiriyoruz. Kadını güçlendirdikçe aileyi, toplumu güçlendiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın ekseninde kadın var. Sosyal politikalarda kadını merkeze oturtan çalışmalar yapıyoruz." dedi.

"Türkiye'de kadınlar güçleniyor"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Türkiye'de kadını güçlendiriyoruz. Kadını güçlendirdikçe aileyi, toplumu güçlendiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın ekseninde kadın var. Sosyal politikalarda kadını merkeze oturtan çalışmalar yapıyoruz." dedi.

25 Nisan 2017 Salı 16:28
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"Türkiye'de kadınlar güçleniyor"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Bakü'de katıldığı Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Uluslararası Konferansı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Azerbaycan'la ilişkilerinin "iki devlet, tek millet" anlayışıyla sürdürdüklerini ifade eden Kaya, Azerbaycan hükümetinin 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında durduğunu hatırlattı.

Azerbaycanlı yetkililerin referandum sonucundan duydukları memnuniyeti kendisine ilettiklerini bildiren Kaya, yetkililerin yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğine dair temennilerini dile getirdiklerini kaydetti.

Katıldığı konferansı da değerlendiren Kaya, dünyada kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için yapılacaklar konusunda bakanlar ve uzmanlarla toplantılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaya, "Biz de Türkiye'de kadını güçlendiriyoruz. Kadını güçlendirdikçe aileyi, toplumu güçlendiriyoruz. Bütün çalışmalarımızın ekseninde kadın var. Sosyal politikalarda kadını merkeze oturtan çalışmalar yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde G20 dönem başkanlığımızda W20 oturumları gerçekleştirdik. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Konseyini kurduk. Konseyin ilk toplantısı 18 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak. Tüm uluslararası platformlarda kadınımızı güçlendirmek adına daha aktif şekilde görev yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kadın girişimciliğini artıracak çalışmalara imza atacağız." şeklinde konuştu.

Kaya - Hüseynova görüşmesi

Bakan Kaya, temasları kapsamında Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova ile görüştü.

Hüseynova, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasında elde edilen sonuç dolayısıyla Kaya'yı tebrik etti. İki ülke kadınları arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Huseynova, "İş kadınlarımız da birbirleriyle ilişkileri geliştirmeli. Türk kadınının faal olması toplumumuz için de önemli." dedi.

Tebrik için teşekkürlerini belirten Kaya, "Gerçekten çok zorlu bir süreç geçirdik fakat çok şükür milletimiz kendisi için en iyi olanı seçti. Türkiye'nin hem ekonomik olarak büyümesini, hem de siyasi olarak daha da güçlenmesini sağlayacak bir değişiklik gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında yapacağımız seçimlerde hem cumhurbaşkanını hem meclisi seçeceğiz. Partili cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte inşallah Türkiye'de güven ve istikrar tam olarak sağlanacak. Azerbaycan'la ekonomik ilişkilerimizin daha da kuvvetleneceğini umuyorum. İş kadınlarımızın da iş birliği içinde buna katkı sağlayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanıDr. Fatma Betül Sayan KayaBakü
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