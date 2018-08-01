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Türkiye'de 61 günde 109 kişi boğuldu

Türkiye'de etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıklardan dolayı bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, havuz, göl, gölet, ırmak, baraj ve su kanalları gibi yerlerde 61 günde 58'i çocuk 109 kişi boğuldu.

Türkiye'de 61 günde 109 kişi boğuldu

Türkiye'de etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıklardan dolayı bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, havuz, göl, gölet, ırmak, baraj ve su kanalları gibi yerlerde 61 günde 58'i çocuk 109 kişi boğuldu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:18
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Türkiye'de 61 günde 109 kişi boğuldu

Yurt genelinde 1 Haziran-31 Temmuz tarihlerinde 42 ilde deniz, göl, baraj ve su kanalları gibi yerlerde 58'i çocuk 109 kişi hayatını kaybetti.

Derlenen bilgiye göre, Türkiye'de etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıklardan bunalarak girdiği deniz, havuz, göl, gölet, ırmak, baraj ile su kanallarında alınan önlemler ve uyarılara rağmen boğulma vakaları temmuz ayında da devam etti.

Ülke genelinde 61 günde 58'i çocuk 109 kişi boğuldu.

En fazla boğulmanın yaşandığı göletlerde 21 çocuk, bir İranlı, 4 Suriyeli ve bir Afganistanlı olmak üzere 44 kişi yaşamını yitirdi.

Denizlerde de 4 Rus, 2 Suriyeli ve bir Alman olmak üzere 16'sı çocuk 37 kişi, derelerde biri Suriyeli 13'ü çocuk 15 kişi, sulama kanallarında 4'ü çocuk 7 kişi ve havuzlarda ise 4'ü çocuk, biri Brezilyalı turist olmak üzere 6 kişi boğuldu.

Boğulma vakalarının en fazla yaşandığı iller 4'ü Rus ve biri Alman vatandaşı olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği Antalya ile biri Suriyeli 8 kişinin öldüğü Şanlıurfa oldu.

Emniyetten boğulmalara karşı multimedyalı uyarı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, boğulmalara karşı multimedya hazırlayarak vatandaşları uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Güvenli Sahil Projesi" kapsamında deniz, göl, baraj, gölet, kanal, akarsu ve su birikintilerinde serinlemek için giren vatandaşları uyarmak amacıyla multimedya çalışma yapıldı.

Hazırlanan 15 saniyelik multimedya, kentteki bilboard, tramvay, şehir içi ve şehir dışı otobüsler ile otobüs duraklarındaki elektronik levhalarda yayınlandı. Multimedyada, "Fazla uzaklaşma", "Serinlerken canımız yanmasın", "Sevdiklerinizi gözü yaşlı bırakmayın" sloganları kullanılarak vatandaşlar uyarıldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, boğulma vakalarına karşı halkı broşürle bilgilendirdi.

Ordu'da ise Karadeniz'de yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi için plajların kullanılması çağrısı yapıldı.

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Burak Eren, yaptığı açıklamada, yaz aylarında düşük gelirli ailelere mensup çocukların, serinlemek amacıyla Batman Çayı'na girmesi dolayısıyla zaman zaman boğulma vakalarının yaşandığını belirtti.

Boğulmaları engellemek amacıyla çocukları havuzlara yönlendirmeyi kararlaştırdıklarını dile getiren Eren, ailelerle görüşüp çocuklarını havuza göndermelerini istediklerini söyledi.

Bu kapsamda, yaz boyunca 15 bin dezavantajlı çocuğa, olimpik havuzda yüzme kursu vereceklerini kaydeden Eren, havuzdan faydalandırdıkları çocuklardan ücret alınmadığını aktardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Boğulma Vakaları
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