ANKARA

Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Gürsel Baran, Türkiye'de coğrafi işaret almış 200 ürün bulunmasına karşın bunlardan sadece 3 tanesinin AB tarafından tescillendiğini belirterek, "Bunların sayısını artırmak ve bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz." dedi.

Baran, ATO tarafından düzenlenen ve yarın başlayacak olan "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" ile ilgili Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde basın toplantısı düzenledi.

Gürsel Baran, Türkiye'nin "coğrafi işaret" kavramına yabancı olduğunu, bu kavramın belirli bir niteliği, ünü ya da birtakım farklı özellikleriyle bir bölge, alan veya ülkeyle özdeşleşmiş ürünleri ifade ettiğini söyledi.

Gelişmiş birçok ülkenin coğrafi işaretli ürünlere önem verdiğini belirten Baran, AB'de coğrafi işaret tescili yapılmış 5 bine yakın ürün bulunduğuna ve bunların 54 milyar avroluk pazar oluşturduğuna dikkati çekti.

Söz konusu ürünlerin küresel ölçekte 200 milyar dolarlık ticaret hacmi yarattığına işaret eden Baran, Türkiye'nin de bu alanda önemli potansiyeli bulunduğunu bildirdi. Baran, "Ülkemizde 5 bine yakın ürün var. Türkiye'de 200 ürün coğrafi işaret aldı, sadece 3 tanesi AB tarafından tescillendi. Bunlar Aydın inciri, Antep baklavası, Malatya kayısısı. Bunların sayısını artırmak ve bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz. Bunun Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Ankara'yı merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz"

Ankara'yı coğrafi işaretli ürünlerin merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Baran, zirve boyunca üreticiler ve satıcıların bir araya geleceğini söyledi.

Baran, Fransa'nın Comte bölgesinde üretilen ve bölgenin adıyla anılan peynirin coğrafi işaretli ürün anlamında önemli bir örnek olduğuna dikkati çekerek, "Bu bölge, Fransa'da üretilen toplam peynirin yüzde 97'sini sağlıyor. Üreticiler yüzde 32 daha fazla para kazanıyorlar. Oradaki üreticiler bölgeyi, turizm bölgesi haline de getirmişler. Bu, ülkemize de örnek olabilir." dedi.

Ankara'nın yurt içinde tescil edilmiş 3 ürünü bulunduğunu dile getiren Baran, 12 ürün için de tescil başvurusu yapıldığını bildirdi.

Baran, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ankara Üniversitesi, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı'nın zirvenin paydaşları arasında yer aldığını söyledi.

Zirve kapsamında 30 oturum düzenleneceğini, ihtisas fuarı ve iş görüşmeleri gerçekleştirileceğini kaydeden Baran, "Amacımız katma değer üreterek kırsal kalkınmaya destek vermek, istihdama ve ihracata katkı sağlamak." dedi.