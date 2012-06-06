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Türkiye daha fazla takip edilir oldu

Cumhurbaşkanı Gül,''Türkiye son yıllarda çok daha fazla dünyada görülür, takip edilir olmuştur. Bunun sebeplerinden biri dış politikadır'' dedi.

Türkiye daha fazla takip edilir oldu

Cumhurbaşkanı Gül,''Türkiye son yıllarda çok daha fazla dünyada görülür, takip edilir olmuştur. Bunun sebeplerinden biri dış politikadır'' dedi.

06 Haziran 2012 Çarşamba 08:37
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Türkiye daha fazla takip edilir oldu
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun (TUSKON) Wow Otel'de düzenlediği ''Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2012'' gala yemeğinde yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için başta TUSKON olmak üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne (TİM), özellikle de Ekonomi Bakanlığı'na teşekkür etti.

Bu ziyaretin, bu organizasyonun hem ticaret hem ziyaret olmasını arzu ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, ''Türkiye'de ve Türkçe'de güzel bir söz vardır; bir yere gidince 'hem ticaret hem ziyaret yaptık' derler. Sizin de bu şekilde hem ticaret hem ziyaret yapmanızı isterim. Bu vesileyle Türkiye'yi iyi tanımanızı, Türkiye'nin tarihini, kültürünü, zenginliklerini, coğrafyasını hepsini bilmenizi isterim'' dedi.
Cumhurbaşkanı Gül, ''Burada yazan köprü vazifesini bu toplantıların görmesini isterim. Türkiye'yi hepinizin çok iyi tanımasını isterim. Türkiye'yi eminim ki basından, medyadan izliyorsunuzdur. Türkiye son yıllarda çok daha fazla dünyada görülür olmuştur, çok daha takip edilir olmuştur. Sadece bölgesinde değil, uluslararası planda çok daha fazla 'ne söylüyor, ne yapıyor?' diye takip edilen bir ülke haline gelmiştir. Bunun sebeplerinden bir tanesi takip ettiğimiz dış politikadır. Önce çevremizde, daha sonra yakın çevremizde, daha sonra da dünyanın en uzak köşeleriyle ilişkilerimizi güçlü tutmak için, var olan ilişkilerimizi daha geliştirmek için büyük gayret sarf ediyoruz'' diye konuştu.

THY neredeyse Afrika'nın bütün başkentlerine uçuyor
Cumhurbaşkanı Gül, ''Tabii ki deniz ulaşımı ile, karayolları ile, tren yolları ile mallarınızı nakliye edeceksiniz ama anlaşmaları imzalamak, bu alışverişleri yapmak için de uçaklarla gideceksiniz. Birbirinizi tanımak için seyahat edeceksiniz'' dedi.
Abdullah Gül, şunları kaydetti:
''Bunu kolaylaştırmak için de THY'ye verdiğimiz bir istikamet, bir perspektif var. Uçabildiğiniz kadar her yere uçun, yeter ki fizibıl olsun. THY neredeyse Afrika'nın bütün başkentlerine uçar hale geldi. Somali'ye uçan tek yabancı havayollarının THY olduğunu söylersem gerisini artık söylemeye gerek yok... Onun için herkes İstanbul'a gelmek zorunda. İstanbul gerçek anlamda bütün merkezleri birleştiren bir başkent olmuştur. Herhangi bir yere gidecekseniz en kısa gidiş yolu İstanbul'dur. Bu bakımdan THY ve tabii ki uçak firmalarımız Türkiye'nin dış politikasına, ekonomik politikasına çok büyük katkı sağlamaktadır.''
Türkiye'nin insani amaçlı olarak yaptığı çalışmalara da değinen Gül, ''Türkiye, BM'nin donörler kulübüne girmiştir ve yıllık Türkiye'nin insani amaçlı harcamaları devlet artı Türk sivil toplum kuruluşlarının toplam harcamaları her yıl 2 milyar doları geçmektedir. Bunlar karşılık beklemeden yapılan hizmetlerdir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 00:37
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Gül
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