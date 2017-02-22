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Türkiye, Cibuti'de okul açacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Cibuti'de bir okulun temelinin atılacağını ve gelecek yıl eylül ayından itibaren tahsis edilecek bir yerde eğitime başlanacağını bildirdi.

Türkiye, Cibuti'de okul açacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Cibuti'de bir okulun temelinin atılacağını ve gelecek yıl eylül ayından itibaren tahsis edilecek bir yerde eğitime başlanacağını bildirdi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 17:00
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Türkiye, Cibuti'de okul açacak

Milli Eğitim Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Cibutili mevkidaşı Mustafa Muhammed Mahmud'un katılımıyla iki ülke arasında mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı İsmet YılmazMilli Eğitim BakanlığıCibutiliMustafa Muhammed Mahmud
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