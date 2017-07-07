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"Türkiye bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, orada yaşayan kardeşlerimizin hukukunu korumak için uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır." dedi.

"Türkiye bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, orada yaşayan kardeşlerimizin hukukunu korumak için uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır." dedi.

07 Temmuz 2017 Cuma 14:30
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"Türkiye bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, orada yaşayan kardeşlerimizin hukukunu korumak için uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Ne zaman, ister Birleşmiş Milletler, ister başka organizasyonlar, adada kalıcı, adil, eşit paylaşımı esas alan bir çözüm arzu ederlerse, biz daima yapıcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım, Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalmasıyla ilgili, "Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı. Yapıcı olmaya başından beri gayret etti. Gerçekten çözümü samimiyetle isteyen taraf olduğunu hem Birleşmiş Milletlere hem Avrupa Birliğine, diğer garantör ülkelere çok açık bir şekilde gösterdi. Ancak 2004'te yapılan referandum sonrası Güney Kıbrıs tarafının tek taraflı olarak Avrupa Birliğine tam üye yapılması aslında bugünlerin alt yapısını hazırlamış oldu." ifadelerini kullandı.

'Kabak tadı vermeye başladı'

Başbakan Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüyle ilgili şunları söyledi:

"Artık bu, kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YıldırımKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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