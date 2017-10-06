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Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni başkanı Tahir Akyürek oldu

Türkiye Belediyeler Birliğinin başkanlığına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni başkanı Tahir Akyürek oldu

Türkiye Belediyeler Birliğinin başkanlığına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek seçildi.

06 Ekim 2017 Cuma 13:13
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Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni başkanı Tahir Akyürek oldu

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi (TBB), Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla, Çukurambar’da bir otelde, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından yeni başkanı seçmek üzere toplandı.

Özhaseki, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bakanlığın belediyelere yönelik gerçekleştirdiği yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.

Toplantıda belediye başkanlarının, belediye hizmetlerinde yapmış olduğu proje, kentsel dönüşüm ve faaliyetlerine de değinen Özhaseki, ardından Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü tarafından patlayıcı döşenerek hasar gören vatandaşların evlerinin yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özhaseki, devletin yaraları sardığına işaret ederek "Vatandaşın evi yıkıldıysa o evleri vermek bizim borcumuzdur. 25 bin ev yapılıyor bir kısım evleri teslim ettik, bir kısım evler 1-2 ay sonra teslim ediliyor. En geç 5-6 ay sonra evler orada teslim edilmiş olacak." dedi.

Kayyumların atanmasından önce belediyelerde istihdam edilen personelin yüksek maaşlarla çalıştırıldığını ve terör örgütü PKK'ya para ve malzeme yardımında bulunduklarını hatırlatan Özhaseki, "Parklarda kimse çalışmayacak ama siz 130 kişiye maaş ödeyeceksiniz, o maaşları daha ellerine vermeden de alıp dağa göndereceksiniz. Belediyelerin depoları lojistik üs olarak kullanılacak. Araçları teröristerlin emrine girecek. Ne yapalım bunları seyir mi edelim?" dedi.

Özhaseki, Türkiye'de toprakların yüzde 66'sının 1. derece ve 2. derece deprem kuşağında, nüfusun da yüzde 71'inin deprem bölgelerinde yaşadığını belirterek, deprem gerçeğini bilerek hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'da riskli yapı sayısının 600 bin civarında olduğunu işaret ederek bu doğrultuda 2010 yılından itibaren çıkan yasalarla birlikte mevzuatlarla hareket edildiğini söyleyen Özhaseki, belediyelerin de muhtemel depremleri ve riskli binaları göz önünde bulundurarak çalışmalar yapmasını istedi.

Özhaseki, hedeflerinin 2030'a kadar yılda 500 bin binayı yeniden yıkıp yapmak olduğunu, bunu yapabilecek güçte olduklarını belirterek İstanbul'dan bir pilot bölge seçerek 2018'de çalışmaların başlayacağını, bakanlık olarak dönüşüm noktasında belediyelere bu yönde destek olacaklarını söyledi.

Yeni başkan Akyürek

Özhaseki'nin konuşmasının ardından yapılan seçimde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, TBB'nin yeni başkanı oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Belediyeler Birliği MeclisiTbbKonya Büyükşehir Belediye Başkanı
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