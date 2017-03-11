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"Türkiye artık mevcut yönetim sistemiyle yoluna devam edemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye artık mevcut yönetim sistemiyle yoluna devam edemez. Mevcut sistemde ısrar etmek 'Bu ülke sürekli darbe tehditlerine açık kalsın.' demektir." dedi.

"Türkiye artık mevcut yönetim sistemiyle yoluna devam edemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye artık mevcut yönetim sistemiyle yoluna devam edemez. Mevcut sistemde ısrar etmek 'Bu ülke sürekli darbe tehditlerine açık kalsın.' demektir." dedi.

11 Mart 2017 Cumartesi 16:40
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"Türkiye artık mevcut yönetim sistemiyle yoluna devam edemez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çekmeköy'de toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye artık mevcut yönetim sistemiyle yoluna devam edemez. Mevcut sistemde ısrar etmek 'Bu ülke sürekli darbe tehditlerine açık kalsın.' demektir. Mevcut sistemde direnmek Türkiye'yi ekonomik krizlerin pençesine terk etmek demektir. Mevcut sistemi savunmak, bu ülkenin terör örgütleri karşısındaki mücadelesinin başarıya ulaşmamasını istemektir. 'Böyle gelmiş böyle gitsin.' demek, bu millete her türlü zulmü, her türlü yokluğu, yoksulluğu müstahak görmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski Türkiye görüntüleri, darbecilerin özlemidir, terör örgütlerinin özlemidir, ülkemizi diz çöktürmeye çalışan şer güçlerinin özlemidir. Biz asla böyle bir Türkiye görüntüsüne razı değiliz. Milletimizle birlikte büyük Türkiye'yi istiyoruz. Milletimizle birlikte güçlü Türkiye'yi istiyoruz. Milletimizle birlikte lider ülke Türkiye'yi istiyoruz. Milletimizle birlikte muasır medeniyetler seviyesinin üstündeki Türkiye'yi özlüyoruz. Bunun için her bir vatandaşımız, 16 Nisan'da sandık başına gittiğinde verdiği oyun ne anlama geldiğini çok iyi bilmelidir."

"Koalisyonlar ve bunların yol açtığı krizler sona eriyor"

"İşte şimdi 16 Nisan, 15 Temmuz'un hesabını sorma günüdür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi, dikkat edin 'hayır' diyenler onlarla beraberdir. Ve onlar şu anda dikkat edin, Kandil'den haber gönderiyorlar. FETÖ, Pensilvanya'dan haber gönderiyor. 'Hayır' deyin. Bilesiniz ki 'hayır' diyenlerin şu anda attığı adım budur. Ve bunlar şu anda bölücü terör örgütlerine destek verenlerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Artık koalisyonlar ve bunların yol açtığı krizler sona eriyor. Cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasındaki kavgaların sebep olduğu sıkıntıları geride bırakıyoruz. Cumhurbaşkanının ve meclisin görev süresi 5 yıl olarak belirlenerek, istikrar güvence altına alınıyor. Ama başarırsa, kendini sevdirirse, kabul ettirirse ikinci bir 5 yıl daha milletten yetki alabilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİstanbul ÇekmeköyCumhurbaşkanı ErdoğanFETÖ
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