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Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Celalabad şehrinde 15 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Celalabad şehrinde 15 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısını kınadı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:16
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Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Celalabad'da düzenlenen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu hain terör saldırısını kınıyor, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani,yaptığı açıklamada, saldırganın, içinde kendisinin de bulunduğu bomba yüklü aracı Celalabad'ın Muhabarat kavşağında patlattığını belirtmişti.

Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Hogyani, 20 kişinin yaralandığını söylemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıCelalabad
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