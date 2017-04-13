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"Türkiye, 35 senedir darbe anayasasıyla yönetiliyor"

BBP Genel Başkanı Destici, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Rejim değişiyor' diyor. Senin rejim değişikliğinden anladığın 28 Şubat rejimiyse, başörtüsü zulümlerini bu ülkeye yaşatan zulümse evet bu değişiyor ve ben de bunu destekliyorum.'' dedi.

"Türkiye, 35 senedir darbe anayasasıyla yönetiliyor"

BBP Genel Başkanı Destici, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Rejim değişiyor' diyor. Senin rejim değişikliğinden anladığın 28 Şubat rejimiyse, başörtüsü zulümlerini bu ülkeye yaşatan zulümse evet bu değişiyor ve ben de bunu destekliyorum.'' dedi.

13 Nisan 2017 Perşembe 15:00
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"Türkiye, 35 senedir darbe anayasasıyla yönetiliyor"

Büyük Birlik Partisi (BBPGenel Başkanı Mustafa Destici, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Rejim değişiyor' diyor. Senin rejim değişikliğinden anladığın 28 Şubat rejimiyse, başörtüsü zulümlerini bu ülkeye yaşatan zulümse evet bu değişiyor ve ben de bunu destekliyorum. Cumhuriyet tam da cumhurunun egemenliği altında güçlenerek devam edecek." dedi.

Destici, Eskişehir'deki bir otelde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de 3 gün sonra referandumun yapılacağını anımsatarak, herkesin tercihine saygılı olduklarını kaydetti.

Partisinin referandumda "Evet" tercihinde bulunduğunu hatırlatan Destici, şöyle konuştu:

"Türkiye, 35 senedir darbe anayasasıyla yönetiliyor. Bu süre zarfından Türkiye'yi yönetenler darbe anayasasından ülkeyi kurtaramadılar. İdare sistemimize baktığımızda yine darbe anayasasının ürünü olan bir sistemle yönetiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için getirilen 18 maddelik teklifte üniter yapının yüzde 100 muhafaza edildiğini gördük. Türk kimliği ve Türkçenin azami derecede muhafaza edildiğini gördük. Temel haklar ve inanç hürriyetinin tam olarak sağlanması noktasında bu anayasa değişikliği teklifinde mevcudun kat ve kat üstünlüğünü gördük."

Destici, sistem değişikliği ile Türkiye'de bir vesayet kurumunun, milletin iradesinin üzerinde güç gösteri yapamayacağını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Rejim değişiyor' diyor. Senin rejim değişikliğinden anladığın 28 Şubat rejimiyse, başörtüsü zulümlerini bu ülkeye yaşatan zulümse evet bu değişiyor ve ben de bunu destekliyorum. Cumhuriyet tam da cumhurunun egemenliği altında güçlenerek devam edecek. Halkımızın 'Rejim ve cumhuriyet elden gidiyor' tantanalarına inanmaması lazım."

AA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiMustafa DesticiBBPDarbe AnayasasıRejim DeğişiyorBaşörtüsü Zulümleri
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