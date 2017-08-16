Türkiye, 17 yılda 164 bin 307 depremle sallandı

İSTANBUL - HANİFE SEVİNÇ
Türkiye'de 114 yılda can ve mal kaybının yaşandığı 6 büyüklük ve üzerinde 66 deprem meydana gelirken, son 17 yılda 164 bin 307 depremle ülke adeta beşik gibi sallandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerinden derlenen bilgilere göre, dünyada 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük deprem, Şili'de 22 Mayıs 1960'ta meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki deprem oldu.
Türkiye ve çevresinde ise 1903'ten bugüne kadar 6 ve üzeri büyüklükte 66, 7 ve üzerinde de 15 deprem yaşandı. Erzincan'da 27 Aralık 1939'da yaşanan 7.9 büyüklüğündeki deprem 114 yıldaki en şiddetli sarsıntı olurken, bunu, 7.8 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi izledi.
Türkiye'de meydana gelen 6 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle:
|Tarih
|Yer
|Büyüklük
|29 Nisan 1903
|Malazgirt (Muş)
|6.7
|9 Ağustos 1912
|Mürefte (Tekirdağ)
|7.3
|4 Ekim 1914
|Burdur
|6.9
|13 Eylül 1924
|Horasan (Erzurum)
|6.8
|22 Ekim 1926
|Kars- Ermenistan
|6
|31 Mart 1928
|Torbalı (İzmir)
|6.5
|18 Mayıs 1929
|Suşehri (Sivas)
|6.1
|7 Mayıs 1930
|Türk-İran Sınırı
|7.2
|4 Ocak 1935
|Erdek (Balıkesir)
|6.4
|19 nisan 1938
|Kırşehir
|6.6
|22 Eylül 1939
|Dikili (İzmir)
|6.6
|27 aralık 1939
|Erzincan
|7.9
|23 Mayıs 1941
|Muğla
|6
|15 Kasım 1942
|Bigadiç (Balıkesir)
|6.1
|20 Aralık 1942
|Tokat (Erbaa)
|7
|20 Haziran 1943
|Hendek (Adapazarı)
|6.6
|27 Kasım 1943
|Ladik (Samsun)
|7.2
|1 Şubat 1944
|Gerede-Çerkeş (Bolu)
|7.2
|25 Haziran 1944
|Gediz (Uşak)
|6
|6 Ekim 1944
|Ayvalık (Balıkesir)
|6.8
|20 Mart 1945
|Ceyhan-Misis (Adana)
|6
|23 Temmuz 1949
|Karaburun (İzmir)
|6.6
|17 Ağustos 1949
|Karlıova (Bingöl)
|6.7
|13 Ağustos 1951
|Kurşunlu (Çankırı)
|6.9
|18 Mart 1953
|Yenice (Çanakkale)
|7.2
|7 Ekim 1953
|Kurşunlu (Çankırı)
|6
|16 Temmuz 1955
|Söke-Balat (Aydın)
|6.8
|20 Şubat 1956
|Eskişehir
|6.4
|25 Nisan 1957
|Fethiye-Rodos (Muğla)
|7.1
|26 Mayıs 1957
|Abant (Bolu)
|7.1
|23 Mayıs 1961
|Fethiye-Rodos (Muğla)
|6.3
|18 Eylül 1963
|Çınarcık (İstanbul)
|6.3
|14 Haziran 1964
|Malatya
|6
|6 Ekim 1964
|Manyas (Balıkesir)
|7
|19 Ağustos 1966
|Varto (Muş)
|6.9
|22 Temmuz 1967
|Mudurnu (Adapazarı)
|6.8
|3 Eylül 1968
|Bartın (Zonguldak)
|6.5
|28 Mart 1970
|Alaşehir (Manisa)
|6.5
|28 Mart 1970
|Gediz (Kütahya)
|7.2
|22 Mayıs 1971
|Bingöl
|6.8
|6 Eylül 1975
|Lice (Diyarbakır)
|6.6
|24 Kasım 1976
|Muradiye (Van)
|7.5
|5 Temmuz 1983
|Biga (Çanakkale)
|6.1
|30 Ekim 1983
|Erzurum-Kars
|6.9
|18 Eylül 1984
|Balkaya (Erzurum)
|6.4
|7 Aralık 1988
|Kars-Ermenistan
|6.9
|13 Mart 1992
|Erzincan
|6.8
|15 Mart 1992
|Pülümür (Tunceli)
|5.8
|6 Kasım 1992
|Doğanbey (İzmir)
|6
|1 Ekim 1995
|Dinar (Afyon)
|6.1
|27 Haziran 1998
|Ceyhan (Adana)
|6.2
|17 Ağustos 1999
|Gölcük (Kocaeli)
|7.6
|12 Kasım 1999
|Düzce
|7.2
|6 Haziran 2000
|Orta (Çankırı)
|6.1
|3 Şubat 2002
|Çay-Sultandağı (Afyon)
|6.4
|27 Ocak 2003
|Pülümür (Tunceli)
|6.2
|1 Mayıs 2003
|Bingöl
|6.4
|8 Mart 2010
|Başyurt-Karakoçan (Elazığ)
|6.1
|23 Ekim 2011
|Van
|7.2
|10 Haziran 2012
|Ölüdeniz açıkları (Akdeniz)
|6
|8 Ocak 2013
|Kuzey Ege Denizi
|6.2
|15 Haziran 2013
|Girit Adası-Akdeniz
|6.0
|28 Aralık 2013
|Antalya Körfezi-Akdeniz
|6.0
|24 Mayıs 2014
|Gökçeada açıkları-Ege Denizi
|6.5
|12 Haziran 2017
|Karaburun açıkları-İzmir
|6.2
|21 Temmuz 2017
|Gökova Körfezi-Akdeniz
|6.6
17 yıldaki veriler
Türkiye ve yakın çevresinde 2000'de 3 bin 32, 2001'de 2 bin 563, 2002'de 3 bin 268, 2003'te 3 bin 925, 2004'te 5 bin 331, 2005'te 7 bin 595, 2006'da 4 bin 656, 2007'de 5 bin 834, 2008'de 8 bin 139, 2009'da 8 bin 783, 2010'da 11 bin 332, 2011'de 18 bin 40, 2012'de 20 bin 608, 2013'te 16 bin 317, 2014'te 14 bin 830, 2015'te 15 bin 407 ve 2016'da 13 bin 296 deprem meydana geldi.
Bu yılın ocak ayında 1.0 ile 5.3 arasında değişen 1351 deprem oldu. Buna göre, 17 yılda 164 bin 307 deprem kayıtlara geçti.
AA