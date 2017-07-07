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Türkeş'ten Hollanda'nın açıklamasına tepki

Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, orada yaşayan ve oranın ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın demokratik haklarına karşı bir müdahale niteliğindedir." dedi.

Türkeş'ten Hollanda'nın açıklamasına tepki

Başbakan Yardımcısı Türkeş, "Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, orada yaşayan ve oranın ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın demokratik haklarına karşı bir müdahale niteliğindedir." dedi.

07 Temmuz 2017 Cuma 17:16
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Türkeş'ten Hollanda'nın açıklamasına tepki

Açıklamasında, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü dolayısıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlardan, Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde bulunan Orpheus Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıya davet aldıklarını belirten Türkeş, "Organizasyonu yapan kuruluş, anılan etkinlik için salonu kiralarken Türkiye'den katılım olacağını belirtip, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına şahsımın katılacağını resmi makamlara bildirerek 5 Temmuz 2017 tarihinde salonun kiralama kontratını yapmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yıl dönümünde, yaşananları anlatmak ve yurt dışında çalışıp kalbi ülkesi için atan vatandaşlarımızla bu vesile ile buluşup sohbet etmek maksadıyla bu toplantıyı kabul etmiştik." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Türkeş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan bu açıklama, orada yaşayan ve oranın ekonomisine katkı sağlayan insanlarımızın demokratik haklarına ve hür iradeleriyle faaliyet yapma özgürlüğüne karşı bir müdahale niteliğindedir. 2. Cihan Savaşı sonrasında yakılıp yıkılan ve en önemlisi iş gücü kaybına uğrayan Avrupa’nın kalkınması, ekonomisini düzeltmesi ve tekrar ayakları üzerinde durabilmesi için 1960’lardan itibaren oraya giden ve bulundukları ülkeye hizmet etmek, ekonomisine katkı sağlamak dışında hiçbir yasadışı faaliyette bulunmayan vatandaşlarımızın özgürlüklerine yönelik bu kararı kınıyorum. Biz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla bundan sonraki her şartta ve her olası fırsatta temas etmeye ve kucaklaşmaya devam edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Tuğrul Türkeş15 Temmuz Darbe Girişimi
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