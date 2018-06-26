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Türkçenin gönüllü elçisi olacaklar

YEE tarafından yabancı öğrencilerin gittikleri ülkelerde Türk dili, kültürü ve tarihini öğretmek için düzenlenen "Türkçe Öğretimi Sertifika Programı"ndan mezun olan öğrenciler, Türkçe'nin gönüllü elçiliğini yapacak.

Türkçenin gönüllü elçisi olacaklar

YEE tarafından yabancı öğrencilerin gittikleri ülkelerde Türk dili, kültürü ve tarihini öğretmek için düzenlenen "Türkçe Öğretimi Sertifika Programı"ndan mezun olan öğrenciler, Türkçe'nin gönüllü elçiliğini yapacak.

26 Haziran 2018 Salı 12:15
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Türkçenin gönüllü elçisi olacaklar

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yabancı öğrencilerin gittikleri ülkelerde Türk dili, kültürü ve tarihini öğretilmesi amacıyla düzenlenen "Türkçe Öğretimi Sertifika Programı"ndan mezun olan öğrenciler, ülkelerinde Türkçenin gönüllü elçileri olacak.

Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) iş birliğiyle düzenlenen ve bir ay süren programa katılanlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Burslarını almaya hak kazanan arasından seçildi. Türkçe'nin öğretilmesine yönelik dersler alan öğrencilerden programı başarıyla tamamlayanlar, Türkçe öğretmeye hak kazandı.

Yemenli Abdulmalik El Salemi, yaptığı açıklamada, Yemen Sana Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğunu, Konya Selçuk Üniversitesi'nde de Türk Dili ve Halk Edebiyatında yüksek lisansını tamamladığını söyledi.

Yemen'de öğrencilik döneminden itibaren Türkçe öğrenseler de öğrendiklerini karşı tarafa nasıl aktaracaklarını bilmediklerini anlatan Salem, bu programla Türkçenin nasıl öğretileceğini öğrenme şansını bulduklarını ifade etti.

Ülkesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün ilk mezunlarından olduğunu belirten Salem, Türkçeyi hiç zorluk çekmeden, hızlı şekilde ve severek öğrendiklerini vurguladı.

Salem, "Yemen ve Türk kültürü birbirine oldukça yakın. Buraya geldiğimden beri hiç yabancılık çekmedim. Türkiye'yi gerçekten ikinci vatanımız gibi seviyoruz. İnsanların bize karşı davranışları bizi çok etkiledi. Aldığımız program sayesinde gittiğimiz yerlerde Türkçe eğitimini çok daha iyi şekilde verebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Türkçeyi en iyi şekilde aktarabileceğim"

Gürcistan'dan Megi Manuelidze ise Batum Devlet Üniversitesinde Türk Dili Bölümünü bitirdiğini, halihazırda Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığını anlattı. Manuelidze, Türkçeyi 18 yaşında ülkesinde öğrenmeye başladığını, ardından YEE'nin yaz okuluna katıldığını ve bu sayede Türkçesini oldukça ilerlettiğini anlattı.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Programının, kendisinin yüksek lisans eğitimini adeta taçlandırdığını dile getiren Manuelidze, aldığı eğitimi kullanabileceği için çok memnun olduğunu belirtti.

Türk ve Gürcü kültürleri arasında hem farklılıklar hem de benzerlikler olduğunu kaydeden Manuelidze, "En önemli ortak nokta ise her iki ülke insanının da oldukça sıcakkanlı olması. Burada aldığım eğitimle ülkemde Türkçeyi en iyi şekilde aktarabileceğimi düşünüyorum." dedi.

"Mesleğimi ve Türkiye Türkçesini çok sevdim"

Kazakistan'dan 26 yaşındaki Madine Moldasheva da Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı bölümünde doktora öğrencisi olduğunu, Türkçe öğrenmeye ise Kazakistan Avrasya Üniversitesi'ndeki lisans eğitimi döneminde başladığını ifade etti.

İlk dönemlerde Türkçeyi benimseyemediğini daha sonra ise sevmeye başladığını söyleyen Moldasheva, şunları kaydetti:

"Üniversite 2. sınıfta mesleğimin bir parçası olacak Türkçeyi sevmeye başladım. Daha sonra YTB yüksek lisansı bursunu kazandım ve yüksek lisans eğitimimi Ankara'da tamamladım. Doktorayı şu an kendi imkanımla yapıyorum. Gerçekten mesleğimi ve Türkiye Türkçesini çok sevdim. Kazak olduğum için aynı kökten geliyoruz. Onun için hiç zorluk çekmedim. YEE'nin sunduğu sertifika programı çok güzel geçti. Bir ay içinde Türkçenin nasıl öğretileceği ile hangi yöntem ve becerilerin kullanılacağı ile ilgili iyi bir eğitim aldım. Memleketime döndüğümde YEE'de çalışma fırsatım da olacak. Kazakistan'da da bu bir ay içerisinde hocalarım ve arkadaşlarımdan öğrendiklerimi kullanacağım."

Moldasheva, Kazakistan'da Türkçeye büyük ilginin olduğunu ve özellikle Türk dizilerinin çok izlendiğini, ablasının Türkçeyi Türk dizilerinden öğrendiğini belirtti.

Kazak Türkçesinin şu anda Latin alfabesine geçtiğini belirten Moldasheva, bu sayede Kazakların Türkçeyi daha hızlı öğrenebileceğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Abdulmalik El SalemiTÖMERYemen Sana ÜniversitesiYTB
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