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Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında mütalaa

Kocaeli'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek, iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 15 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi.

Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında mütalaa

Kocaeli'de, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek, iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 15 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı mütalaasını verdi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:22
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Turkcell Gebze Veri Merkezi'nin işgali davasında mütalaa

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'ne girerek, iletişimi kesmeye çalıştıkları iddia edilen 10'u tutuklu, 1'i firari 15 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, daha önce meslekten ihraç edilen sanıklar Gebze Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdülkadir Öz, üsteğmenler Arda Uzun ve Emrah Ercenik, teğmenler Bülent Coşkun, Mehmet Özen ve Suat Selçuk, astsubaylar Mahmut Kahveci ve Osman Horat, başçavuş Doğan Çeliktaş, eski öğretmen Vedat Çetin, tutuksuz sanıklar C.A, İ.B. ve S.T. ile avukatlar hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan A.A'nın yer almadığı duruşmaya, Başbakanlık adına avukat Serpil Esma Şahin de katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan tanık S.B, tutuklu sanıklardan Vedat Çetin hakkında ifade verdi.

S.B, Vedat Çetin ile 2013-2014 yılında Devrek'ten Karabük'e tayin olduktan sonra tanıştığını belirterek, "O dönemdeki adıyla cemaat yapılanması içerisinde astsubaylardan sorumluydu. Ben Karabük'e tayin olduktan sonra aldığı talimat doğrultusunda 3 subayın sohbet 'abiliğini' bana devretmişti. Daha sonra da Kocaeli'ye tayini çıktı." diye konuştu.

Sanık Çetin'in avukatı Cahit Çiftçi'nin, "Vedat Çetin size sorumlu olacağınız asker isimlerini bildirdiğinde bu şahısların görev ve faaliyetleriyle ilgili gizli bilgileri elde etmeniz konusunda bir talimat verdi mi?" şeklindeki sorusu üzerine S.B, Çetin'in kendisine böyle bir talimat vermediğini kaydetti.

Tutuklu sanık Çetin, aleyhine olan hususları kabul etmediğini dile getirdi.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 10 tutuklu sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen mütalaada, ayrıca Vedat Çetin haricindeki tüm tutuklu sanıkların TCK'nın 116/2.4. ve 119/1 a, c. ve e. maddeleri gereğince cezalandırılmaları talep edildi.

Söz verilen sanık ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanık Ümit İpek hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve savunmalarını hazırlamaları için sanıklara ve avukatlarına süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliFETÖGebze Veri Merkezi
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