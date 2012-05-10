"Türkçe Treni" yola çıktı

Okumayan bir nesil yetişmekte
Bugün sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de okumayan bir nesil yetişmeye başladığını ifade eden Dinçer, televizyon, internet, bilgisayar gibi teknolojilerle önemli ölçüde değişen hayatta çocuklara ve gençlere okuma alışkanlığını kazandırmak ve gençleri kütüphanelere çekmek için zorlayıcı değil, cezbedici yöntemler kullanmanın zorunlu olduğunu belirtti. Dinçer, ''Aksi halde çocuklarımızı kendilerini ifade edebilmenin ve özgürleştirmenin yegane aracı olan dilden ve dilin imkanlarından mahrum etmiş olacağız'' dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılarla Türkçe Treni'nin yanına giden Bakan Dinçer, hareket memurunun şapkasını takıp, hareket diskini kullanarak treni uğurladı.
AA