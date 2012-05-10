"Türkçe Treni" yola çıktı

ANKARA - Tören katılan Milli Eğitim Bakanı Dinçer, bütün yolculukların başlangıcının bir veda ve ayrılık ifade ettiğini, hüznü anlattığını belirterek, ''Bu yüzdün pek çoğumuz uğurlama törenlerinden, ayrılıklardan çok fazla hoşlanmayız ama bu trenin adı da yolcuları da gideceği yer de hiçbirimizin yabancısı değil'' dedi.

Okumayan bir nesil yetişmekte

Bugün sadece Türkiye'de değil dünyanın diğer ülkelerinde de okumayan bir nesil yetişmeye başladığını ifade eden Dinçer, televizyon, internet, bilgisayar gibi teknolojilerle önemli ölçüde değişen hayatta çocuklara ve gençlere okuma alışkanlığını kazandırmak ve gençleri kütüphanelere çekmek için zorlayıcı değil, cezbedici yöntemler kullanmanın zorunlu olduğunu belirtti. Dinçer, ''Aksi halde çocuklarımızı kendilerini ifade edebilmenin ve özgürleştirmenin yegane aracı olan dilden ve dilin imkanlarından mahrum etmiş olacağız'' dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılarla Türkçe Treni'nin yanına giden Bakan Dinçer, hareket memurunun şapkasını takıp, hareket diskini kullanarak treni uğurladı.