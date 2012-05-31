Türkçe Olimpiyatları başladı

Uluslararası Türkçe Derneği (TÜRKÇEDER) tarafından bu yıl ''İnsanlık el ele, bayram o bayram olur'' sloganıyla 135 ülkeden 1500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen ''10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'', Four Seasons Oteli'ndeki açılış töreniyle başladı.



Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı törende, olimpiyatlara katılan çocuklardan oluşan koro ''İnsanlık el ele, bayram o bayram olur'' şarkısını söyledi.

Törende daha sonra teker teker sahneye çıkan çocuklar, ''Aziz İstanbul'', ''Ötme bülbül'', ''Bir teselli ver'', ''Kafama sıkar giderim'', ''Gamzedeyim'', ''İkimiz bir fidanın'' şarkılarını seslendirerek, yöresel halk oyunları gösterilerini sergiledi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, törende yaptığı konuşmada, insanlık ailesinin bu gençlerini Türk bayrağı altında toplayan böyle bir organizasyonu yapanları kutladı.

TÜRKÇEDER tarafından 30 Mayıs–14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe, 135 ülkeden 1500 öğrenci katılıyor. Olimpiyatlar kapsamında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 41 kentte 10'uncu yıla özel, gösteri ve performanslar düzenlenecek.

Kapanış töreninde, 290 kişilik dünya çocuklarından oluşan gösteri ekibi, özel ışık, mapping ve projeksiyon teknikleriyle üretilen görsel bir şölen sunacak.