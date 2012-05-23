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Türk-Yunan sınırına tel örgü Türkiye'den

Yunanistan'da, yangın söndürmede kullanılacak kiralık helikopter ihalesinin ardından, Türkiye sınırına çekilecek tel örgü ihalesini de Türk firmasının alacağı konuşuluyor.

Türk-Yunan sınırına tel örgü Türkiye'den

Yunanistan'da, yangın söndürmede kullanılacak kiralık helikopter ihalesinin ardından, Türkiye sınırına çekilecek tel örgü ihalesini de Türk firmasının alacağı konuşuluyor.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 09:00
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Türk-Yunan sınırına tel örgü Türkiye'den
Yunanistan'da tartışma yaratan gelişme, ülkedeki orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılacak kiralık helikopter ihalesini yapan NATO kuruluşu NAMSA’nın bir Türk firmasını tercih etmesi üzerine yaşanmıştı.
Bu olayın sıcaklığı henüz geçmemişken, medyada 'Türk malı' tel örgü haberi yer aldı.
Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin 'Tel örgüde Made in Turkey' başlıklı haberine göre, AB’den gelen yoğun baskı üzerine Türkiye sınırına tel örgü inşa etmeye hazırlanan Yunanistan'ın, bu işi bir Türk firmasına vermek istediği öne sürüldü.
Habere göre, Yunanistan'ın göçmen kaçakçılığına karşı mücadele çerçevesinde Türk-Yunan sınırını oluşturan Meriç bölgesindeki Yeni Bosna (Nea Vissa) mevkiinde temelini attığı tel örgünün önemli bir bölümünü bir Türk firmasının üstleneceği haberi Atina’da şok etkisi yarattı.
İnternet gazetesi 'To Vima', Kamu Düzeni Bakanlığı kaynaklarının dayanarak, üç milyon 200 bin Euro’ya malolacak 10.3 kilometre uzunluğunda ve üç metre yüksekliliğindeki tel örgünün metal ve galvanize işlerinin bir Türk firmasına verilmesinin düşünüldüğünü yazdı.
Gazete, Türk firmasının, öneride bulunan iki Yunan firmasından da yüzde 50 daha ucuz olduğunu ve bu nedenle tercih edilmesi ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Tel örgü yapımında rol alması beklenen Türk firmasının adı açıklanmadı.
Yunanistan tel örgü projesini 2010 yılı sonunda açıklamıştı. Ekonomik kriz nedeniyle askıya alınan ve AB’nin “göçmen kaçakçılığı ile mücadelede yetersiz” diyerek finans etmediği projenin temel atma töreni ancak geçen Şubat ayında yapıldı.


Son Güncelleme: 23.05.2012 01:02
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