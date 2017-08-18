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Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak

Türk Yıldızları, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına, 20 Ağustos Pazar günü gösteri uçuşu yapacak.

Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak

Türk Yıldızları, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına, 20 Ağustos Pazar günü gösteri uçuşu yapacak.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:53
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Türk Yıldızları şehit Eren anısına uçacak

TRABZON

Türk Yıldızları'nın, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına uçacağı bildirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin organizasyonuyla 20 Ağustos Pazar günü Türk Yıldızları'nın Toklu Mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki güzergahta, şehit Eren Bülbül anısına gösteri uçuşu yapacağını belirtti.

Genç, uçuşun "ErenİyikiVarsın" temasıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 18.08.2017 17:55
Anahtar Kelimeler:
Türk YıldızlarıErenEren BülbülŞehit
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