Türk ve ABD'li askeri yetkililerden 'Münbiç' kararı

Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.
AA
Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.
Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.
Türk ve ABD'li askeri yetkililer, Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.
AA