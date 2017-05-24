ANTALYA - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurt Dışı Temsilcisi Hüseyin Baraner, Batı Avrupa'dan her gün daha fazla rezervasyon geldiğini belirterek, "Mayıs ayında ilk defa Avrupa piyasalarının tümünde yüzde 5 ila 30 oranında artış var. Avrupalı turist açısından Türkiye'de piyasalara dönüş ve bereket yılı olacak, Türk turizmi için bu yıl ayağa kalkma yılı olacak." dedi.

Baraner, yaptığı açıklamada, turizmin gelişmesine yönelik TÜRSAB'ın desteğiyle çalışmalar yaptıklarını belirterek, eylül ayında 300 Alman seyahat acentesini Antalya'ya getireceklerini anlattı.

Turizmde, otellere yönelik yatırım kadar tanıtım ve pazarlama çalışmalarının da önemli olduğunu vurgulayan Baraner, işletme sahiplerinin daha çok otel tadilatı ve yenileme çalışmalarına para yatırdığını dile getirdi.

Baraner, "Bunlar önemli olabilir ama herkes yurt dışı pazarlarıyla ilişkilerini geliştirmek için bütçe ayırmalı. Otelcilik artık sadece marketinglerle pazarlanmıyor. Farklı ülkelerde enstitüler kurabilir, siyasetçisinden sosyal yaşamına, kültürüne, sporuna tesir edecek yapılar oluşturmak gerekiyor." dedi.

Fuara katılıp reklam vermenin turizm açısından yeterli olmadığını, Avrupa halkının içine girmek gerektiğini belirten Baraner, ödeme gücü yüksek olan Avrupalı müşterilerin rağbet etmediği otellere Rusların da ilgi göstermediğini ifade etti.

Otelin fiyatını sadece servis ve bulunduğu lokasyonun tayin etmediğine dikkati çeken Baraner, "O ülkede çoğunlukta hangi ülkenin müşterilerinin tatil yaptığı, fiyatı önemli derecede teyit eder. Biz bugüne kadar, Ruslara 'Otellerimiz Batı Avrupa'da çok büyük rağbet görüyor' diye yüksek fiyat uygulayabildik ama şu an böyle değil. Dolayısıyla bizim Türk turizminin özellikle Antalya ve Ege bölgesindeki otellerimizde, ziyaret eden ülkelerin halklarının sağlıklı bir karışımına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Baraner, oteller tek ülkeden gelen turistlerle doldurulduğu zaman beklenilen fiyatların alınamadığını, her turistin yeni arkadaşlıklar edinmek, kültürler tanımak için farklı ülkelerden müşterilerin tercih ettiği otellere gittiğini söyledi.

Bunun için de dış ilişkilere önem vermek gerektiğinin altını çizen Baraner, daha güçlü bir turizm sektörünü Türkiye'de kalıcı ve sürdürülebilir şekilde oluşturmak gerektiğini vurguladı.

"Türk turizmi tecrübelendi"

Baraner, Türk ekonomisinin lokomotifinin turizm olduğunu ve turizmin de tüm sektörleri etkilediğine değinerek, Türk turizminin tecrübe kazandığını ve bu deneyimi büyük bir kazanca dönüştürmek gerektiğini anlattı.

Sultanahmet Meydanı'da 1. Uluslararası Arkadaş Festivali yapacaklarını anımsatan Baraner, alanı dostluk meydanına çevireceklerini ve sembolik olarak "Arkadaşlık ödülü" vereceklerini vurguladı.

Bu tür çalışmaların fiyat indiriminden çok daha etkili olduğunu bildiren Baraner, turizmde yeni trendin bu tür çalışmalar olduğuna işaret etti.

"2018'in pazarlaması farklı olacak"

Turistlerin tatile çıkarken gittikleri otelde birçok milletten tatilcinin olmasına dikkat ettiğini anlatan Baraner, "Gelecek yıl sağlıklı bir piyasaya gireceğiz. Korkularımız kapanmış olacak, 2018'in pazarlaması farklı olacak. Daha güvenli pazarlara çıkacağız, yine eski sağlıklı müşteri karışım oranını yakalayacağız." dedi. Baraner, şunları kaydetti:

"İki yılda büyük travma atlattık. Ekonomik bir kriz, dünyanın çalkalandığı, coğrafyada savaş durumuna gelindiği bir ortamdan çıktık. Dolayısıyla piyasalar bunların kapandığını hissediyor. Batı Avrupa'dan her gün daha fazla rezervasyon geliyor. Mayıs ayında ilk defa Avrupa piyasalarının tümünde yüzde 5 ila 30 oranında artış var. Bazı otellerde yüzde 5, bazı otellerde yüzde 30. Türkiye'de, Avrupalı turist açısından piyasalara dönüş ve bereket yılı olacak, Türk turizmi için bu yıl ayağa kalkma yılı olacak."