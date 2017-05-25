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Türk Telekom çalışanlarına FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edilen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen çalışmakta olan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Türk Telekom çalışanlarına FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edilen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen çalışmakta olan 10 şüpheli gözaltına alındı.

25 Mayıs 2017 Perşembe 10:10
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Türk Telekom çalışanlarına FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Örgüt üyesi olduğu ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen, haklarında gizli tanık beyanları olan ve yapılan çalışmalar neticesinde örgütün finansman kaynağı olarak bilinen Bank Asya'ya örgüt liderinin talimatıyla yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edilen Türk Telekom firmasında çalışmış ve halen çalışmakta olan İstanbul'daki 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında E.Ö, E.A, M.I, E.A, M.Z.M, M.G.K, M.A, Ö.D, A.K, ve S.E. soruşturma savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüFETÖFetullahçı Terör Örgütü
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