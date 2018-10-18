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'Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, "MİLGEM projesiyle Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak." dedi.

'Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, "MİLGEM projesiyle Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak." dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:47
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'Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak'

İSLAMABAD

Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, "MİLGEM projesiyle Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak." dedi.

Karaçi kentinde katıldığı deniz ikmal gemisinin (PNS Moawin) teslim töreninden sonra başkent İslamabad ve Ravalpindi kentinde resmi temaslarda bulunan Dere, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'la sözleşmeleri imzalanan 4 MİLGEM korvetinin satış projesinin PNS Moawin'in satışından sonraki en büyük savunma sanayisi ihracatı olduğunu söyleyen Dere, "MİLGEM projesiyle Türk savunma sanayisikendi rekorunu kıracak. 4 adet üretilecek MİLGEM korvetlerinin 2 adedi Karaçi tersanesinde inşa edilecek. Böylece Türk mühendis ve tasarımcılar, proje kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetlerine gemi inşa ve tasarım kabiliyeti kazandırmış olacak. Bu, Pakistanlı kardeşlerimiz için son derece önemli bir bilgi aktarımı." diye konuştu.

Temasları kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafer Mahmud Abbasi ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile görüşen Dere, "Pakistan ile karşılıklı olarak stratejik iş birliğini güçlendirmeye yönelik çabalar meyvesini veriyor. Yeni Pakistan hükümeti, Türkiye'yle ilişkileri daha üst seviyelere taşıma konusunda son derece istekli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Pakistan arasında temmuz ayında savunma alanında iki anlaşma yapılmıştı. Anlaşmalara göre, Pakistan'a 4 adet MİLGEM satılacak ancak üretilecek 2 geminin inşası Pakistan'da gerçekleşecek.

Diğer anlaşmaya göre de yine yerli üretim olan 30 adet T129 tipi Atak helikopteri satılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Savunma Sanayi
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