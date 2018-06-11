Türk Sahipli Koster Filosu yenileniyor

Türk Sahipli Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi için Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılmıyla İstanbul WOW Otel'de imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi'nin; yerli ve milli sanayi hedeflerinin çok önemli halkalarından biri olduğunu belirterek, "Bu proje; ülkemiz için stratejik öneme sahip olan, milli menfaatlerimizle doğrudan ilgili bir proje. Koster Yenilenme Çalışmamız; 2023 yılı ve sonrasında, Türk deniz ticaret filosunu modern ve teknolojik üstünlüğe sahip gemilerle donatmaya odaklandı. Deniz ticareti ve limanlarımız; ülkemiz dış ticaretinin can damarlarıdır." diye konuştu.

Ülke dış ticaretinin çok büyük bir bölümünün deniz yolu ile gerçekleştirildiğini aktaran Özlü, "Denizlerimiz, limanlarımız ve gemilerimiz; sadece mallarımızı, yüklerimizi, ürünlerimizi değil; 81 milyon vatandaşımızın geleceğini taşımaktadır. Ülkemiz, kara taşımacılığında bir köprü olduğu kadar, deniz ticaretinin de ana rotalarında yer almaktadır." yorumunu yaptı.

Özlü, Karadeniz ve Akdeniz havzasında deniz taşımacılığı için kullanılan yaklaşık bin 900 adet koster gemisi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz ve Karadeniz’i deniz taşımacılığında Türk Gölü haline getirmek ve gemi inşa sanayimizi geliştirmek için koster filomuzu yenilemek istiyoruz. Ayrıca; bir koster gemisinin ekonomik ömrünün, yaklaşık 20 yıl olduğu göz önüne alındığında, koster filomuzun oldukça yaşlı olduğu gerçeği ile de yüz yüze geliyoruz. Deniz ticaretimizi güçlendirmek için, liman arkası bölgeleri de güçlendiriyoruz. Yüksek teknoloji alanlarında, yerli ve yabancı yatırımları çekebilmek ve küresel bir güç olabilmek hedefiyle, MEGA endüstri bölgeleri kuruyoruz."

Bunun en yakın örneklerinden birinin Filyos Projesi olduğunu kaydeden Özlü, Filyos Endüstri Bölgesi'nin; büyüyen, gelişen, güçlü ve büyük Türkiye'nin sembol eserlerinden biri olacağını söyledi.

Bugün imzalanacak olan proje kapsamında; Koster Denizcilik Anonim Şirketini kurduklarına işaret eden Özlü, "Bu şirkete; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, yüzde 49 pay ile ortak oluyoruz." dedi.

Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzlerce yıl boyunca; Çaka Bey'in, Umur Bey'in, Piri Reis’in, Barbaros Hayrettin'in; kadırgalarla fethettiği denizlerde, inşallah bundan sonra, yerli ve milli kosterlerimizle yerimizi alacağız ve şanlı bayrağımızı dünyaya dalgalandıracağız. İhracatta ve ithalatta kendi yükümüzü, kendi gemilerimiz ile taşıyacağız."

"Moody's'in Türk bankalarına yönelik kararı 'suç üstü yakalanmak"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moody's'in Türk bankalarına yönelik kararında iki olumsuz gerekçeyi öne sürdüğünü, bunlardan birinin "bankaların karlarının düştüğü", diğerinin ise "geri dönmeyen kredi oranlarının arttığı" şeklinde olduğunu anlattı.

Bunlardan ilkinin gerçeği yansıtmadığına işaret eden Zeybekci, Türk bankalarının bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre karlılık oranlarının arttığını anımsattı.

Zeybekci, Moody's'in Türk bankalarına yönelik kararının "suç üstü yakalanmak" olduğunu belirterek, Türk bankacılık sektörünün verdiği kredilerde takibe düşme oranlarının artmadığını da söyledi.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Geçen yıl dünya ekonomi uzmanları tarafından takdirle takip edilen Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla vermiş olduğumuz 200 milyar TL’nin üzerindeki kredinin takibe düşme oranı, dikkati çekecek rekor bir iyiliktedir, yüzde 0,9. Diğer rakamları da, buradaki iş dünyası temsilcilerinin diğer ülkelerde nasıl bizde nasıl, diğer ülkelere nasıl bir muamele var, bize nasıl bir kasıt var onu görmesi için paylaşayım. Takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı, Türkiye’de yüzde 2,9. Son derece pozitif, iyi. Bize en yakın Polonya yüzde 4,1, İspanya yüzde 5,6, Rusya yüzde 9,5, Portekiz yüzde 11,8, Bulgaristan yüzde 13,2, İrlanda yüzde 13,6, İtalya yüzde 17,3, Yunanistan yüzde 36,3."

Takibe düşen kredilerin milli gelire oranının Türkiye'de yüzde 1,5 olduğunu, bu oranda Türkiye’yi en yakından yüzde 5,3 ile Hollanda'nın takip ettiğini ve bu oranın İspanya’da yüzde 10,1, Portekiz'de yüzde 15,6’ya ulaştığını bildiren Zeybekci, "Bunlar, hakikaten ibretle takip edilmesi gereken rakamlardır. Bu, bizim birlik ve beraberliğimiz için ne derece önemli bir dönemden geçtiğimizin göstergesidir. Allah’ın izniyle hükümetimiz sürdürülebilir, öngörülebilir, dengeli, enflasyonla mücadeleden vazgeçmeden büyüme sürecini önümüzdeki dönemde de atacağımız adımlarla devam ettirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Zeybekci, Bakanlığının, Proje Bazlı Yatırım Teşvik Kanunu ile cari açığa neden olan diğer alanlarda olduğu gibi bu alandaki projelere de destek vereceğini ifade etti.

"Sektör, uluslararası boyutu nedeniyle krizden etkilendi"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise denizcilik sektörünün uluslarası bir sektör olması nedeniyle uluslararası krizlerden en çok etkilenen sektör olduğunu belirterek, "2008 dünyadaki krizler bizim başka alanlarda ülke olarak krizden etkilenmememizi sağlamakla birlikte bu sektör etkilendi. Uluslararası boyutu nedeniyle etkilendi." dedi.

Arslan, sektörün tekrar canlanması, tekrar kalkınması, koster filosunun tekrar Karadeniz'i ve Akdeniz'i Türk gölü haline getirebilmesi adına Başbakan Yıldırım'ın bakanlık dönemi de dahil olmak üzere projeye verdiği önemin şahitlerinden olduğunu söyledi.

Bu çalışmanın hem sektörün hem de koster filosunun yenilenmesi için aynı zamanda tershanelerin tekrar tam kapasiteyle iş yapabilmesini sağlayacağını belirten Arslan, koster filosunun yenilenmesi adına yapılan çalışmaları anlattı.

Arslan, projeyi, gerek armatörlük sektörü gerek tersanecilik sektörü olarak çok önemsediklerini ifade etti.

"Hedefimiz; piyasa ihtiyaçlarına göre en az 100 gemi inşa etmek"

Törende İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da hedeflerinin piyasa ihtiyaçlarına göre en az 100 gemi inşa etmek olduğunu belirterek, "Bu sayede yepyeni bir iş hacmi ve 30 binin üzerinde aileye istihdam sağlayacağız. Sürdürülebilir bir modelle devletin katkısını misliyle geri ödeyeceğiz. Güncellenen tasarımlarla bu yapıyı bölgenin en büyük gemi operatörlerinden biri haline getireceğiz. Gemi inşa sanayisinde yerli katkı oranını artırmak için projemizi sürekli geliştireceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Ekonomi Bakanı Zeybekci, KOSDER Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki Çakır ile İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Kıran projeye imza attı.