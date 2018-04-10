Türk polisi sosyal medyada 'TT' oldu

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yıl dönümünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular (Trend Topic) sıralamasında dünyada üçüncü, Türkiye'de ise birinci oldu.

Teşkilatın kuruluş yıl dönümünde aralarında siyaset ve sanat dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu kullanıcılar, hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda "#TürkPolisTeşkilatı" etiketini kullanarak Türk polisine destek verdi.

Söz konusu etiket, bugün saat 11.00 itibarıyla dünya gündeminde üçüncü, Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

Emniyet Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümünde oluşturulan "#PolisTeşkilatımızın172" etiketi ise Türkiye gündeminde birinci, dünya gündeminde yedinci sırada yer almıştı. Etiketle gün sonuna kadar 30 bin 400 tweet atılmıştı.