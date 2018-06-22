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Türk ordusu Münbiç'te üçüncü devriye görevini gerçekleştiriyor

Türk ordusu, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini gerçekleştirdi.

Türk ordusu Münbiç'te üçüncü devriye görevini gerçekleştiriyor

Türk ordusu, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini gerçekleştirdi.

22 Haziran 2018 Cuma 14:37
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Türk ordusu Münbiç'te üçüncü devriye görevini gerçekleştiriyor

ANKARA

Türk ordusu, Münbiç'in YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ilçede üçüncü devriye görevini gerçekleştirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk OrdusuMünbiç
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