"Türk Muftağını aydınlatacak"

İnsanlık tarihi kadar eski olan ekmekle başlayan ve unlu mamullerle gelişimini devam ettiren kültür de bu tarihin önemli bir parçası. Bugün geldiğimiz noktada ekmek ve unlu mamuller serüveni, gelişen teknoloji ile bambaşka bir boyutta. Bu anlamda Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından iki yıllık aralıklarla düzenlenen, Avrasya bölgesinin en büyüğü olma özelliği taşıyan ve 20 farklı dilde tanıtımı yapılan tek fuar Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri Fuarı (IBATECH) İstanbul, 12-15 Nisan tarihleri arasında ilgili tüm sektörlerin profesyonellerini CNR Expo’da 12. kez ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin 20 kişiyle çalışan ilk karanlık değirmen fabrikasında üretilen kişiye özel unlardan 6 ay vitamin değerini kaybetmeyen tam buğday unlarına kadar son teknolojik gelişmeler ilk kez IBATECH’te tanıtılacak…

5000 DİLİM PİZZA, 1 TON DONDURMA, 2 TON YAŞ PASTA, 8000 SİMİT DAĞITILACAK

Milli Takım şeflerinin canlı pişirimler yapacağı, ünlü şeflerin ziyarette bulunacağı, yaklaşık 5000 dilim pizza, 2 ton yaş pasta ve kuru pasta, 8000 sokak simidi, 1 ton dondurma, sınırsız standart ekmek gibi ikramların olacağı fuar, tadı damaklardan silinmeyecek lezzetleri ziyaretçileriyle buluşturacak.

“6 AY VİTAMİN DEĞERİNİ KAYBETMEYEN UN”

Türkiye’nin 20 kişiyle çalışan ilk karanlık değirmen fabrikasında üretilen kişiye özel unlardan, 6 ay vitamin değerini kaybetmeyen tam buğday unlarına; kültürümüzün bir parçası olan halka tatlısının tadını kaybetmeyip el değmeden üretilmesine olanak sağlayan halka tatlısı makinasından, doğa dostu kumaşlardan üretilen bez çantalara; yenilebilir kumaş ve dantellerden, Nusret’in konseptinin oluşmasına da katkı sağlayan dry aged (et yaşlandırma) dolaplara; mutfak lezzetlerinin vazgeçilmez ögesi olan yumurtayı endüstrinin belki de en çok gerek duyduğu hız faktörüyle sentezleyen yumurta kırma makinasından, en az üretim kadar önemli olan pişirme işleminde kullanılan son teknoloji fırınlara kadar alanında ilklere imza atan 400’ü aşkın firma fuarda gösterimler ve canlı pişirimler yaparak hünerlerini sergileyecek.

TAŞPAKON’un, Türkiye’deki 7 bölge federasyonu ve 60 vilayet derneği ile büyüyen Türkiye pazarında sektörünün en önemli etkinliği durumundaki IBATECH’e; EKMADER (Ekmek ve Unlu Mamüller Makinaları Sanayicileri Derneği), GIDABİL (Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Derneği), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve sektöründe lider üye firmaların ardından destek vermesiyle IBATECH İstanbul, Türkiye’nin en çok desteklenen fuarı.

Haber: Yağmur Tanyıldız