'Türk Konseyi Diaspora Forumu'na 2019'da YTB ev sahipliği yapacak'

ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, ilki 2013'te Azerbaycan'da yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Diaspora Forumu'nun gelecek yıl kasım ayında Türkiye'de düzenleneceğini belirterek, "İlkinde 50 ülkeden 600 katılımcı vardı. Biz bu sefer bin katılımcı hedefliyoruz." dedi.

YTB Başkanı Eren, Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev ve Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov, Ankara'da dün yapılan "Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü Toplantısı"nı AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin 6,5 milyonu aşkın yurt dışında yaşayan vatandaşı olduğunu hatırlatan Eren, "Azerbaycan'ın 5 milyon, Kazakistan'ın 4 milyon, Kırgızistan'ın 1 milyon diasporasından bahsediyoruz. Topladığımızda 15 milyondan fazla Türk Konseyi diasporasından bahsediyoruz. Dünyada birçok ülkenin nüfusundan fazla bir sayıda Türk Konseyi'nin diasporası var." dedi.

Türk Konseyi ve YTB'nin koordinasyonuyla düzenlenen toplantıda ortak strateji belgesi ve eylem planının kabul edildiğini vurgulayan Eren, şöyle devam etti:

"İlki 2013'te Azerbaycan'da yapılan (Türk Konseyi) Diaspora Forumu uzun yıllardan sonra 2019'un kasım ayında YTB'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlkinde 50 ülkeden 600 katılımcı vardı. Biz bu sefer bin katılımcı hedefliyoruz. Dünyanın her tarafından ABD'den, Avrupa'dan ilgili ülkelerin Türk Konseyi üyesi ülkelerin diasporaları Türkiye'ye gelecek. İş adamları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek ve deneyim paylaşımı yapacak. Birbirini tanıyacak."

İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılığın kötü bir eğilim olarak yükselmeye devam ettiğine dikkati çeken Eren, bundan sadece Türk dünyasının değil, diğer diasporaların da etkilendiğini ve bu alanda iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Türk dünyası ülkelerinin genç nüfusa sahip olduğuna dikkati çeken Eren, YTB'nin kültürel hareketlilik ve eğitim programlarına destek vermeye devam edeceğini belirtti.

"Türk diasporalarının iş birliği yolunda ilk adım atıldı"

Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Türk Konseyi üyesi ülkelerin diasporadan sorumlu bakanları ve kurum başkanlarının katılımıyla düzenlenen dünkü toplantının, Kırgızistan'ın Çolpan Ata şehrinde düzenlenen 6. Zirve toplantısının ardından yapılan en önemli çalışma olduğunu söyledi.

Zirve toplantısında varılan kararların uygulanması için çalışmalara başlandığını dile getiren Kaletayev, "Bu toplantı, Türk diasporaların eğitimi ve iş birliği yolunda yapılan çalışmaların ilk adımı oldu. Ortak bir strateji kabul edildi, ortak eylem planı yapıldı. Bu çok büyük bir sonuçtur. Kazakistan olarak 2019'da da bu çalışmaların ilerlemesine katkı vermeye her zaman hazırız." dedi.

Kaletayev, Çolpan Ata'daki zirvede Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in bir reform önerisinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bunların en önemlisi Türk dili konuşan ülkelerin kurumlarının bir çatı altında toplanması, ortak strateji ile çalışmasıdır. Şu an en önemli kurumumuz Türk Konseyi'dir. Azerbaycan'da düzenlenecek bir sonraki zirveye kadar cumhurbaşkanlarımıza bu reformla ilgili çalışmaları sunmamız gerek. Bugünkü toplantımız bu reformların gerçekleşmesinin ilk adımı ve parçasıdır." diye konuştu.

İki ülke ilişkilerini de değerlendiren Kaletayev, "Kazakistan ve Türkiye ezelden beri kardeştir. Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığımızı ilan etmemizin üzerinden yarım saat geçmeden ülkemizi tanıdı. O günden itibaren iki kardeş ülke büyük ve çok sıkı iş birliği yürütmektedir. Bugüne kadar iki ülke arasında herhangi bir sorun yaşanmadı. Özellikle ticaret alanında iki ülke çok sıkı iş birliğinde." ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasının bir araya gelmesi için Türkiye çok önemli adımlar atıyor"

Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov, Ankara'daki toplantıda varılan mutabakatların ve imzaların Türk dünyası diasporası için çok faydalı olduğunu vurguladı.

Bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılacağını belirten İbraimzhanov beşinci toplantıya da ülkesinin ev sahibi olmak istediğini söyledi.

Dünya gündeminde her gün yeni gelişmeler kaydedildiğini, terörle mücadele gibi konularda da birlikte çalışılması gerektiğine dikkati çeken İbraimzhanov, "Her ülkenin ülke dışında vatandaşları var. Onların sorunlarını çözmek için Türk dünyasının birlikte olması önemlidir. Türk dünyasının bir araya gelmesi için Türkiye çok önemli adımlar atıyor. Bu nedenle de bugünkü gibi toplantılar düzenleniyor." diye konuştu.

İbraimzhanov, Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumunun Ankara ve Antalya'da şube açmayı planladığını belirterek, "Türkiye'de çalışan yaklaşık 10 bin Kırgız var. Türkiye'de çalışan Kırgızlar genellikle otelcilik alanında çalışıyor. İki ülkede de göç eden insanlarımız var. Birlikte çalışırsak önemli adımlar atabilir ve iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.

Türk Konseyi'nin diasporalarla ilgili toplantısının 5 yılda bir düzenlendiğine işaret eden İbraimzhanov, "5 yıl uzak bir ara. Bu 5 yıl arasında çıkan sorunları zamanında çözmek için bu toplantıyı 2 ya da 3 yılda bir düzenlememiz daha iyi olurdu." değerlendirmesinde bulundu.