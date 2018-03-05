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Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi ailelere destek

Kilis'te yaşayan dar gelirli Türk ve Suriyeli bin aileye gıda, battaniye ve hijyen seti yardımında bulunuldu.

Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi ailelere destek

Kilis'te yaşayan dar gelirli Türk ve Suriyeli bin aileye gıda, battaniye ve hijyen seti yardımında bulunuldu.

05 Mart 2018 Pazartesi 16:28
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Türk Kızılayından ihtiyaç sahibi ailelere destek

Türk Kızılayı Kilis Şubesince dar gelirli bin aileye gıda, battaniye ve hijyen seti yardımı yapıldı.

Kızılayın Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'ndeki dağıtım merkezine gelen aileler, burada kendilerine verilen malzemeleri aldı.

Türk Kızılayı Kilis Şube Başkanı Mehmet Faruk Erdinç, gazetecilere açıklamasında, yardıma muhtaç ailelere imkanlar ölçüsünde ellerinden gelen yardımı yaptıklarını söyledi.

Türk Kızılayı olarak Suriyeli sığınmacılara ve ilçede yaşayan dar gelirli ailelere çocuk hijyen kolisi, gıda maddesi ve battaniye dağıtımı yaptıklarına işaret eden Erdinç, "Bin aileye ulaşacağız. Bu yardımları genel merkezimizle koordineli olarak yürütüyoruz." dedi.

Hem Kızılayın hem de hayırsever vatandaşlarca gönderilen malzemelerin ihtiyaç sahiplerine en güzel şekilde dağıtıldığını dile getiren Erdinç, yardım alan kişilerin yaptıkları saha çalışması sonucu belirlendiğini aktardı.

Dağıtımların 75 mahallede sürdüğünü ifade eden Erdinç, "Önemli olan ihtiyaç sahiplerinin buradan ihtiyaçlarının en güzel şekilde giderilmesidir. Onlara yardımda gereken kolaylığı sağlamak hedefindeyiz. Bu gayretli çalışmalarımız da ileriye devam edecek." diye konuştu.

Suriye uyruklu Mehmed Nahsen de Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıKilisIhtiyaç Sahibi Ailelere Destek
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