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Türk Kızılayından Gazze'ye lojistik merkez

Türkiye'nin yardım elini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine uzatan Türk Kızılayı, Gazze'de Afet ve İnsani Yardım Lojistik Merkezi kurulması için çalışma yürütüyor.

Türk Kızılayından Gazze'ye lojistik merkez

Türkiye'nin yardım elini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine uzatan Türk Kızılayı, Gazze'de Afet ve İnsani Yardım Lojistik Merkezi kurulması için çalışma yürütüyor.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:43
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Türk Kızılayından Gazze'ye lojistik merkez

MALATYA -  Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık,  yaptığı açıklamada, derneğin, kurulduğu 1868'den bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, ihtiyaç sahiplerine barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlendiğini söyledi.

İnsani yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Kınık, Suriye ve Filistin'e yaptıkları yardımların sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

Gazze'ye insani yardımlarının sürdüğüne işaret eden Kınık, "Kızılay olarak bölgede seri bir yatırımımız var. Bunlardan en önemlisi Gazze Afet ve İnsani Yardım Lojistik Merkezi'nin inşası. Projelendirmesi, ihalesi ve yer teslimi yapıldı. Burası, Gazze'deki en büyük Afet ve İnsani Yardım Lojistik Merkezi olacak. İnşa ettiğimiz merkezi Filistin Kızılayına devredeceğiz, onlar aracılığıyla işletilecek." dedi.

İsrail'in saldırısında vurulan Kudüs Hastanesinin de Türk Kızılayı aracılığıyla bakım ve onarımının tamamlanacağına dikkati çeken Kınık, şöyle konuştu:

"Bir yetimhanenin inşası tamamlandı. Hükümetimizin Gazze bölgesine enerji sağlanması ve su teminiyle alakalı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) tarımsal desteklerle ilgili çalışmaları ile birtakım mikro kalkınma projeleri gibi faaliyetler devam ediyor. Yine bu sene Gazze'de TİKA'nın büyük bir eğitim ve araştırma hastanesi inşası tamamlanarak açılacak."

"Beyaz Baretliler"e eğitim

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren savaşta pek çok insanlık suçu işlendiğini, en acılarından birinin de İdlib'e rejim güçlerince düzenlenen kimyasal saldırı olduğunu belirten Kınık, sarin gazıyla yapılan bu saldırıda çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Türk Kızılayı olarak bölgede insani yardım faaliyetleri yürütmenin yanı sıra sivil savunma ekiplerine destek verdiklerini, Suriye'de yaralanan sivilleri tedavileri için Türkiye'ye getirdiklerini ifade eden Kınık, şunları kaydetti:

"Saldırıdan 3 gün sonra İdlib bölgesine gittik. Bölgede arama kurtarma yapan 'Beyaz Baretliler' ekibine kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer (KBRN) eğitimi verdik. KBRN saldırılarında onları koruyabilecek bazı ekipmanları sağladık. Solüsyonlar verdik, bunların kullanılmasına ihtiyaç duyulmamasını umut ediyoruz. Zaman zaman bölgede klor ve sarin gazının kullanıldığına şahit oluyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıGazze
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