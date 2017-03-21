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Türk Kızılayı tarihi bir başarıya daha imza attı

Türk Kızılayı, Suriye rejiminin kuşattığı Humus'un Vaer mahallesinden sivillerin tahliyesi ve güvenli bölgelere yerleştirilmesi konusunda yürüttüğü çalışmayla tarihi bir başarıya daha imza attı.

Türk Kızılayı tarihi bir başarıya daha imza attı

Türk Kızılayı, Suriye rejiminin kuşattığı Humus'un Vaer mahallesinden sivillerin tahliyesi ve güvenli bölgelere yerleştirilmesi konusunda yürüttüğü çalışmayla tarihi bir başarıya daha imza attı.

21 Mart 2017 Salı 12:17
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Türk Kızılayı tarihi bir başarıya daha imza attı

İSTANBUL - Suriye'de rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca, Vaer bölgesinde yaşayan 30 bin sivilin tahliyesi için Suriye Arap Kızılayı ve Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon içerisinde çalışan Türk Kızılayı, burada yürütülen operasyonda üstlendiği rolle, insani yardım konusunda dünyaya yine örnek oldu.

Türk Kızılayı, güvenli bölgelere sevk edilen sivillerin gıda ve içecek başta olmak üzere barınma, kıyafet ve sağlık hizmetlerini karşılıyor.

"30 bin kişinin kalmasına izin verildi"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, bölgede yürütülen tahliye operasyonu ve insani yardım çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Humus kentinin Vaer bölgesinde, Halep'teki gibi uzun yıllardır insani yardım ulaştırılmasıyla ilgili ciddi sıkıntıların yaşandığını, 13 Mart'ta rejim güçleri ile muhalifler arasında yapılan anlaşma çerçevesinde buradaki 30 bin insanın güvenli bölgelere nakliyle ilgili karar alındığını söyledi.

Bu karara göre nakliyelere Arap Kızılayı ile Türk Kızılayı'nın nezaret ettiğini ve bu çerçevede operasyonun başladığını anlatan Kınık, "Operasyona göre, 30 bin kişinin yaklaşık 8 bininin -ki bunlar yaşlılar, devlet memurları ve öğrenciler- orada kalmasına izin verildi. Onun dışında rejimin listesinde olmayan yaklaşık 7 bin insanın, Humus'un diğer ilçelerine ve bölgelerine geçişine müsaade edildi. 3 bin silahlı muhalifin, buradan çıkarılarak Humus'un kırsalına gönderilmesine, 6 bin sivilin Cerablus'a, 6 bin sivilin de İdlib'e geçmesine izin verildi." diye konuştu.

İkinci cumartesi günü yola çıkacak

Bu çerçevede iki gün önce Humus Vaer'den ayrılan konvoyun dün akşam saatlerinde Cerablus'a 25 saatlik yolculuk sonunda ulaştığını aktaran Kınık, ağırlıklı olarak kadın ve çocuklardan oluşan bin 500'e yakın insanın, Cerablus'taki AFAD, İHH ve Türk Kızılayı'nın beraber organize ettiği bir operasyonla kurulan çadırlara yerleştirildiğini belirtti.

El-Bab kırsalında Tadif bölgesinde rejimin kontrolünde olan sınırda bu otobüsleri aldıklarını ve Cerablus'a kadar nezaret ettiklerini ifade eden Kınık, bu operasyonun 8 hafta devam etmesinin planlandığını, ikinci konvoyun ise hafta sonu, cumartesi günü gerçekleştirileceğini söyledi.

"Şu an acil bütün beşeri ihtiyaçlara muhtaçlar"

Suriye'nin 7. yılına girmiş bir iç savaş ile yüzleştiğini ve bu savaşın ülkedeki altyapıyı, kamu düzenini ve üretim kapasitesini yok ettiğini dile getiren Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an acil bütün beşeri ihtiyaçlara muhtaçlar. Gıda, barınma, ilaç... Kadınların, çocukların, gençlerin, herkesin kendine özgü ihtiyaçları var. Bunları temin için biz çalışıyoruz. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli kardeşimizi hayata tutundurmaya, bu topraklara alıştırmaya çalıştığımız gibi Suriye'nin içinde de yerlerinden edilmiş 6,5 milyon insana destek veriyoruz."

"Bu, özgün bir yaklaşım"

Kerem Kınık, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü ve dünyaya insani yardım konusunda örnek olacak çalışmalara ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yaptığı bütüncül yaklaşımla dünyaya yeni bir insani destek modeli öneriyor. Bu, şu anlama geliyor, bir taraftan çatışmayı ve terör baskısını ortadan kaldırıyor. Bu aslında askeri ve güvenlik operasyonu. Bir taraftan acil insani destek veriyor Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı gibi. Bir de kalkınma desteği veriyor. O bölgelerin ticari anlamda üretken hale gelmesi, insanların izzetiyle, onuruyla yaşayabilecekleri ortamları onlara sağlamak için bu üç yaklaşım çok önemli; güvenlik, acil insani destek ve kalkınma yardımları. Bu, özgün bir yaklaşım. Bunun ilk örneklerini Somali'de verdik. Sadece gıda götürmüyorsunuz, o ülkeyi destekleyerek ayağa kaldırıyorsunuz. Bu, dünyanın örnek alması gereken bir yaklaşım." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıBaşarı
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