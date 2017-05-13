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Türk Kızılayı Ramazan'da Afrika'da 9 milyon insana ulaşacak

Kerem Kınık, "Bu ramazanda her biri yaklaşık 15 bin ton gibi, 3 büyük gemi, yani her bir gemi 3 milyon insana bir ay yetecek kadar gıda taşıyacak. Bir kısmını Somali'ye, bir kısmını Yemen'e, bir kısmını da Güney Sudan'a göndereceğiz" dedi.

Türk Kızılayı Ramazan'da Afrika'da 9 milyon insana ulaşacak

Kerem Kınık, "Bu ramazanda her biri yaklaşık 15 bin ton gibi, 3 büyük gemi, yani her bir gemi 3 milyon insana bir ay yetecek kadar gıda taşıyacak. Bir kısmını Somali'ye, bir kısmını Yemen'e, bir kısmını da Güney Sudan'a göndereceğiz" dedi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:40
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Türk Kızılayı Ramazan'da Afrika'da 9 milyon insana ulaşacak

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Bu ramazan ayında nasip olursa her biri yaklaşık 15 bin ton gibi, 3 büyük gemi, yani her bir gemi 3 milyon insana bir ay yetecek kadar gıda taşıyacak. Bir kısmını Somali'ye, bir kısmını Yemen'e, bir kısmını da Güney Sudan'a göndereceğiz." dedi.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplumsal Hizmetler Koordinatörlüğünce Manisa Şube Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Kızılayı Şube Afet Yönetim Semineri"ne katılan Kınık, öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kınık, seminerin Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğünün müdahale alanında bulunan İzmir, Manisa, Antalya. Burdur, Isparta, Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyon ve Kütahya'daki 103 şubeye yönelik olduğunu söyledi.

"Kan bağışı için ramazan aylarında duyarlılık bekliyoruz"

Kınık, bir soru üzerine, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu ve belli bir seviyede tutulması gerektiğini kaydetti.

Aynı şekilde riskli bir döneme yaklaşıldığını belirten Kınık, "Ramazan ayında biz kırmızı alarm veririz. Vatandaşlarımızdan özellikle ramazan aylarında duyarlılık bekliyoruz. Oruç tutmak, kan vermeye mani değil. Ülkemizde 250 noktada kan bağışı topluyoruz, iftar saatine göre ayarlayacağız. İsteyen vatandaşlarımız, kendilerini iftardan sonra iyi hissettikleri dönemde kan bağışı yapabilirler." dedi.

Ramazanda yardım kampanyası

Bu yıl da yurt içi ve yurt dışı yardımların artarak devam edeceğini söyleyen Kınık, vatandaşların, ramazanın bereketini köprü vazifesini gören Türk Kızılayı ile paylaşarak, yoksullara yardım eli uzatabileceğini bildirdi.

Vatandaşların 2868 kısa mesaj hattına "bağış" yazarak göndermeleri durumunda 10 lira bağışlayabileceğini belirten Kınık, ayrıca isteyenlerin, Türk Kızılayının web sayfasındaki çeşitli bağış kampanyalarına katılabileceğini ifade etti.

Türk Kızılayının millete ait bir kuruluş olduğunu, gelecek yıl 150. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dışında açlık ve kuraklık çeken, özellikle doğu Afrika ve Yemen'de yaklaşık 20 milyon insana büyük bir yardım seferberliği halindeyiz. Bu ramazan ayı içerisinde nasip olursa her biri yaklaşık 15 bin ton gibi, 3 büyük gemi, yani her bir gemi 3 milyon insana bir ay yetecek, besleyecek kadar gıda taşıyacak. Bir kısmını Somali'ye, bir kısmını Yemen'e, bir kısmını da Güney Sudan'a göndereceğiz. Türkiye içerisinde de geçtiğimiz yıl 100 bin aileye, yaklaşık 700 bin kişiye ulaştık. Özellikle terör mağduru vatandaşlarımıza geçen sene çok ciddi desteklerimiz oldu. Bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimiz devam edecektir." 

AA

Son Güncelleme: 13.05.2017 17:40
Anahtar Kelimeler:
Kan BağışıAfrikaürk Kızılayı Şube Afet Yönetim SemineriKerem KınıkTürk Kızılayı
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