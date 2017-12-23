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Türk Kızılayı Kerim bebeğe ulaştı

Türk Kızılayı AA'nın hikayesini duyurduğu Kerim bebeğe ulaştı

Türk Kızılayı Kerim bebeğe ulaştı

Türk Kızılayı AA'nın hikayesini duyurduğu Kerim bebeğe ulaştı

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:00
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Türk Kızılayı Kerim bebeğe ulaştı
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Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebeğin hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Türk Kızılayı ekipleri, Kerim bebek ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti.

Türk Kızılayı ekipleri, Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden ve Doğu Guta'nın simgesi haline gelen Kerim bebek ile ailesine ulaştı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, twitter hesabından, "Bebeğe arkadaşlarımız ulaştı ve ihtiyaçlarını gideriyoruz. Düşeni kaldıracağız, acıları azaltacağız, insan kalacağız. Kerim bebek kirli bombaların yaraladığı gözüyle, kalp gözü kör olmuş insanlığı uyandırıyor. 400 bin insan 5 yıldır muhasara altında ve insanlık bu gerçekliği Kerim'in masumiyeti olmasa görmeyecek. Sivil insanları açlığa mahkum etmek savaş suçudur." paylaşımında bulundu.

Kınık, paylaşımında Türk Kızılayı ekiplerinin Kerim bebekle buluştuğu anların fotoğraflarına da yer verdi.

Kınık, Kerim bebek ile dayanışma amacıyla başlatılan sol gözünü kapatma kampanyasına da destek veren bir paylaşımda bulundu.

Kerim bebeğin hikayesinin ilk defa AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından sosyal medya takipçileri, Kerim bebekle dayanışma kampanyasına yoğun destek verdi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Rycroft ve Bayern Münih'in Fransız yıldız futbolcusu Franck Ribery de Twitter hesaplarından bir elleriyle gözlerini kapatarak çektirdikleri fotoğrafla Kerim bebeğe destek verenler arasında yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kerim BebekTürk Kızılayı
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