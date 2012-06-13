Türk Kızılayı dünyanın her yerinde

ANKARA - Güney Asya'da, Endonezya'da 2004'te yaşanan büyük depremin hemen sonrasında, bölgeye ulaşan ilk kuruluşlardan biri Türk Kızılayı oldu. Deprem ve sonrasındaki tsunamiden etkilenen Srilanka'da ise binlerce hijyen seti, çanta ve kırtasiye malzemesiyle okul üniforması dağıtıldı. Pakistan'da 2005'te 70 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremde, yardıma koşan ilk kurumlardan biri yine Kızılay oldu. Türk Kızılayı, Filistin halkının da yanında oldu. 2006'da 10 bin ton ekmeklik buğday unu ve binlerce ton temel gıda maddesi Filistin halkına ulaştırıldı, ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi. Türk Kızılayı, 2006'da diğer önemli insani yardım operasyonunu, iç çatışmalarla uğraşan Sudan'a yönelik gerçekleştirdi. Milyonlarca insanın açlık nedeniyle ölümle pençeleştiği Somali'ye ise 2011'de karadan, denizden ve havadan gıda yardımı ulaştırıldı. 2 bin 500 çadır kurularak, 15 bin kişinin barınma ihtiyacı karşılandı.