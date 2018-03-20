Türk Kızılayı Afrinlilerin yanında

Dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de de savaş mağduru sivillere yardım elini uzatıyor.

Dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ve çevresinde yaşayan savaş mağduru sivilleri de yalnız bırakmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen ve hayatın normale dönmeye başladığı Suriye'nin Afrin bölgesine insani yardım faaliyetleri başlatıldı.

Bu kapsamda, başta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı olmak üzere birçok insani yardım kuruluşu bölgeye gelerek sivillerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Dünyanın her köşesinde dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın mazlumların yanında olan Türk Kızılayı, terörden temizlenen Afrin ilçe merkezi ve kırsal bölgelere yardım ulaştırıyor.

Türk Kızılayı, bölgede sivil halka sıcak yemek, gıda, hijyen malzemeleri, kumanya ve battaniye desteğinde bulunarak, terör mağdurlarının yaralarını hafifletmeye çalışıyor.

"Hiçbir ayrım gözetmiyoruz"

Afrin ilçe merkezinde gerçekleşen yardım faaliyetlerinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, başta Suriye olmak üzere dünyanın birçok yerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını hatırlattı.

İnsanlara ulaşırken hiçbir ayrım gözetmediklerini, sadece ihtiyaç durumuna baktıklarını vurgulayan Altan, Afrin'in her bölgesindeki insanlara ulaşmak için gece gündüz demeden görev yaptıklarını aktardı.

İbrahim Altan, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl bizim 150'nci yılımız. Bu anlamda Afrin harekatı başladığından itibaren bağışçılarımızı şefkat nöbetine davet ettik, onlar da buna itibar ettiler ve sürekli Hatay'a geliyorlar. Bağışları da artırarak sürdürüyorlar. Kurum olarak Afrin'in TSK tarafından teröristlerden kurtarılmasından sonra gelip Türkiye olarak insanların yanında olduğumuzu belirtmek istedik. 'Endişe etmenize gerek yok, sürekli olarak yardımda bulunacağız' demek için buradayız. Afrin merkezinin yanı sıra aynı zamanda ekiplerimiz gerek Kilis, gerekse Hatay'a yakın olan ve teröristlerden arınan yerleşim yerlerinde sürekli yardım dağıtıyorlar. Gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorlar. Bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Türk Kızılayı her zaman mazlumun, mağdurun, ihtiyaç sahibinin yanında. İnsanların neye ihtiyacı varsa, giyiminden barınmasına, temizliğinden gıdaya ne gerekiyorsa her zaman bağışçılarının desteğiyle hazırlıyor ve bunu muhtaç kişilere teslim ediyor."

Yardımlardan yararlanan 78 yaşındaki Afrinli Abdurrahman Bekir de yıllarca terör örgütü YPG/PKK'nın zulmüne maruz kaldıklarını ve bu nedenle büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Yaşadığı acıları anlattıkça gözyaşlarına hakim olamayan Bekir, "Bu yaşlı halimle beni kaç kez hapse attılar. Evlatlarım onlar yüzünden kaçıp gitti. Çok sıkıntı yaşadık ama inşallah bitti. Müslüman kardeşlerimizin olduğu komşumuz Türkiye şehrimizi kurtardı. Türk askeri dünden beri bize çok iyi davranıyor. Bugün de yardım getirmişler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah size güç versin." dedi.

Fehman Seydo ise artık karanlık günlerin bittiğine inandıklarını dile getirerek, kendilerini bu zulümden kurtaran Türkiye'ye ve yardımda bulunan Türk Kızılayına teşekkür etti.