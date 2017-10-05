'Türk Kaplanı' Endonezya'da görücüye çıktı

CAKARTA

Türkiye'nin askeri kara aracı üreticilerinden FNSS ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve geliştirilen “Kaplan MT” tankı, Endonezya'da görücüye çıktı.

Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilen ilk araç olan orta ağırlık sınıfı tank "Kaplan MT", 72. Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Çilegon şehrinde düzenlenen resmi geçit töreninde boy gösterdi.

Pindad Başkanı Abraham Mose, AA’ya muhabirine yaptığı açıklamada, “Tank projesinin tamamlanması mutluluk verici. Bu proje dış ülkelere bağlı kalmadan, kendi çabalarımızla yüksek teknolojide kendi savunma araçlarımızı üretebileceğimizin kanıtıdır.” dedi.

PT Pindad ortaklığında FNSS mühendislerinin çalışmalarıyla üretilen Kaplan MT tankı, Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilen ilk araç olma özelliği taşımakta.

Kaplan MT, Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin modern orta sınıf tank konseptine olan talebini karşılamak üzere geliştirildi.

Kendi sınıfında, en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan Kaplan MT, kullanıcısına, muharebe alanındaki tehditlere karşı çok kısa sürede, yeterli ateş gücüyle hızlı yanıt verme imkanı tanıyor. Bu da beraberinde muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlıyor.

İki ülke, Endonezya'daki devlet şirketi Pindad ile Türkiye'deki FNSS Savunma Sistemleri arasında orta büyüklükte tank üretimi için iş ortaklığı kararı almıştı. Tankların prototipini ekim ayında açıklayacak Pindad, 2018 yılının sonuna kadar 20 tank üretmeyi hedefliyor.