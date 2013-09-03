Türk-İş'in yeni başkanı belli oldu

ANKARA - Mustafa Kumlu'nun Türk-İş Genel Başkanlığı'ndan istifasının ardından, genel başkanlığa Ergün Atalay seçildi.



Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu'nun yedek birinci üyesi olan Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar'ı göreve çağıran Türk-İş, yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.



Toplantıda Türk-İş Genel Mali Sekreteri ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Türk-İş Genel Başkanlığı'na seçildi. Türk-İş yönetiminde görev dağılımı şöyle gerçekleşti:



Ergün Atalay Genel Başkan, Pevrul Kavlak Genel Sekreter, Ramazan Ağar Genel Mali Sekreter, Nazmi Irgat Genel Eğitim Sekreteri, Eyüp Alemdar Genel Teşkilatlandırma Sekreteri.



Atalay, AA'ya konuştu



Atalay, başkan seçilmesinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Türk-İş'in 61 yıllık büyük ve köklü bir kuruluş olduğunu belirten Atalay, bu zaman zarfında çeşitli çalkantılı dönemler yaşandığını ancak her şeye rağmen birlik ve beraberlik içinde bu dönemleri atlatmayı başardığını dile getirdi.



Gerek üyelerinin, gerek işsizlerin gerek taşeron işçilerin, Türk-İş'ten beklentileri olduğunu ifade eden Atalay, "Bizim görevimiz de bu beklentiler neticesinde gayret ve emek sarf etmektir. Bunu yaparken de herkesi toparlayıp güçlü bir Türk-İş oluşması için gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.



Yıllarca birlikte görev yaptıkları eski Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu ile yolları ayırmak zorunda kaldıklarını bildiren Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunlar sendikal yaşamda olağan şeylerdir. Herkes için olabilir. Bunların hepsi bizim için geçicidir. Önemli olan kurumlar ve Türk-İş'tir, Türk-İş'in birliği ve bütünlüğüdür. Biz bundan sonra arkadaşlarımızla beraber Türk-İş'in birliğini ve bütünlüğünü korumak ve ülkemizde hakettiği en saygın yere ulaşmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İşçi hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için bütün çabamızı ortaya koyacağız. Tarih boyunca bu sorunlu dönemler nasıl aşılmışsa bu dönemde de Türk-İş birlik ve beraberlik içinde aşacaktır."



Atalay, Kumlu'ya, başkanlığı döneminde konfederasyona yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.



