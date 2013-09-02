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Türk-İş Genel Başkanı Kumlu istifa etti

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Türk-İş Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini bildirdi.

Türk-İş Genel Başkanı Kumlu istifa etti

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Türk-İş Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini bildirdi.

02 Eylül 2013 Pazartesi 18:37
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Türk-İş Genel Başkanı Kumlu istifa etti
ANKARA

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Yönetim Kurulu içinde yaşanan problemlerin aşılmasındaki en önemli görevin kendisine ait olduğu inancını taşıdığını belirterek, Türk-İş Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini bildirdi.

Kumlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2011'de yapılan Türk-İş Genel Kurulunun hemen ardından, Türk-İş yönetiminde başlatılan huzursuzluğun, zaman içinde giderilemeyecek bir noktaya getirildiğini ve Türk-İş'e zarar verir hale geldiğini belirtti. Mustafa Kumlu, şunları kaydetti:

"Türk-İş topluluğu içinde şube yöneticiliğinden genel başkanlığa kadar her kademede otuz altı yıl emek vermiş bir sendikacı olarak Türk-İş'in yüksek çıkarları benim için önemlidir. Verdiğim bu önem gereği, Yönetim Kurulu içinde yaşanan problemlerin aşılmasındaki en önemli görevin bana ait olduğu inancını taşıyor, bu temenniyle Türk-İş Genel Başkanlığından istifa ediyorum. Beni Türk-İş Yönetim Kuruluna 1999 yılında Genel Mali Sekreter; 2003 yılında Genel Sekreter; 2007 yılında ve 2011 yıllarında Genel Başkanlığa seçen ve hiçbir kararımızda ve eylemliliğimizde yalnız bırakmayan Türk-İş topluluğuna teşekkür ediyorum. Verdiğimiz mücadele ve eylemlilikte birlikte olduğumuz emek ve meslek örgütleri ile eylemlerimize destek olan halkımıza teşekkürü bir borç biliyorum."

"Beklenen bir şeydi"

Türk-İş'e bağlı sendika başkanları ve temsilcileri, Sürmeli Otel'de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, burada AA muhabirine Kumlu'nun istifasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kavlak, "Çoktan beri vardı. Zaten beklenen bir şeydi, yeni bir şey değil. Sendikalar yasası çıktığı günden bugüne yönetim içinde çok ciddi bir huzursuzluk vardı. Bu da verimli bir çalışma ortamını getirmiyordu. Bu yüzden beklenen bir şeydi" diye konuştu.

Kavlak, Türk-İş Sendikası Mali Sekreteri ve Demiryol İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Türk-İş'in yeni genel başkanı olacağı haberlerine ilişkin olarak da "Doğrudur" dedi.

"Arkadaşlarla bir görüşme yapacağız"

Demiryol İş Sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay ise Türk-İş Genel Başkanı olarak isminin geçmesini, "Öyle bir şey daha yok. Bu durum yeni bir şey. Şimdi arkadaşlarla bir görüşme yapacağız, öyle bir şey yok daha" şeklinde değerlendirdi.

Konu ile ilgili konuşmak istemeyen Mustafa Kumlu ise Ergün Atalay ile yemeğin düzenlendiği salona beraber girdi.

Mustafa Kumlu, 6-9 Aralık 2007 tarihlerinde yapılan Türk-İş 20. Olağan Genel Kurulu'nda genel başkanlığa seçilmişti.

AA

Son Güncelleme: 02.09.2013 18:38
Anahtar Kelimeler:
Türk-İş Genel Başkanı
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