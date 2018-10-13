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Türk Hava Yolları Miami’deki 3. yılını kutluyor

Dünyada 121 ülke ve 304 noktaya uçan milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları Miami’ye uçuşunun 3. yılını kutluyor.

Türk Hava Yolları Miami’deki 3. yılını kutluyor

Dünyada 121 ülke ve 304 noktaya uçan milli bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları Miami’ye uçuşunun 3. yılını kutluyor.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:17
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Türk Hava Yolları Miami’deki 3. yılını kutluyor

İlk Miami uçuşunu 25 Ekim 2015’te yapan THY, 3. yıl kutlamasını da Miami Beach Golf Kulübünde gerçekleştirdi. Miami Türk Hava Yolları Müdürü Mustafa Kemal Kızılay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye Türkiye’nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan, Titanic Oteller Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Esref Altaş, Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, Okan Grubu Amerika CEO’su Kasım Badak ve Okan International Üniversitesi Rektorü Prof. Dr. Michael Dylan Cora, çok sayıda Türk ve Amerikalı iş adamı, üst düzey yöneticiler ve Miami merkezli seyahat acentesi temsicileri katıldı.

THY Dünya Golf Kupası Miami Elemeleri Yapıldı

Ayrıca aynı gece, 63 ülkede düzenlenen amatör golf turnuvası 'The Turkish Airlines World Golf Cup Amateur Series'ın Miami ayağı gerçekleşti.

Turnuvanın Miami ayağına 92 oyuncunun katılımıyla rekor kırıldı.

THY’nin uçtuğu 63 değişik ülkedeki 100 şehirdeki en seçkin golf sahalarında gerçekleştirilen elemelerde amatör sporcular yarışıyor. Dünyada kulvarındaki en büyük amatör golf turnuvası olan ve THY’nin global iş dünyasına erişimini gösteren bu kupaya The Financial Times, National Car Rental, Titanic Hotels & Ruck & Maul sponsorluk yapıyor.

Türk Hava Yolları Miami Müdürü Mustafa Kemal Kızılay da turnuvaya katılan sporculara teşekkür, turnuva birincisi Richard Do’yu da tebrik etti.

Elemeleri kazananlar 27-Ekim 4-Kasım arasında Antalya Belek’te düzenlenecek büyük finalde kozlarını Tiger Woods, Rory McIlroy gibi ünlü golfcülerle paylaşacak.

Haber : Anıl SURAL

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Türk Hava YollarıTHYKasım BadakOkan International ÜniversitesiProf. Dr. Michael Dylan CoraOsman Esref AltaşBekir OkanBurç CeylanEsref Altaş
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