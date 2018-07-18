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Türk Cerrahi Derneği Şanlıurfa'da doktorun darp edilmesini kınadı

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, "Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisimle vurularak darp edilmesini kınıyoruz." dedi.

Türk Cerrahi Derneği Şanlıurfa'da doktorun darp edilmesini kınadı

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, "Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisimle vurularak darp edilmesini kınıyoruz." dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:34
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Türk Cerrahi Derneği Şanlıurfa'da doktorun darp edilmesini kınadı

Türk Cerrahi Derneği, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, bir hasta yakını tarafından darp edilmesini kınadı.

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, yazılı açıklamasında, derneğin Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisimle vurularak darp edilmesini kınadığını belirterek, olay sonrası acilen ameliyata alınan Yalçın'ın hayati tehlikesinin sürdüğünü ve halen yoğun bakımda müşahede altında olduğunu bildirdi.

Hiçbir acı veya duyulan öfkenin, şiddeti haklı kılmayacağını vurgulayan Çifter, şunları kaydetti:

"Nitelikli sağlık hizmeti, ancak huzurlu ve güvenli ortamlarda üretilir. Şiddet, sağlık hizmetini kesintiye uğratır; mağdurunun temel haklarını ihlal ettiği gibi, diğer hastaların sağlık hizmeti alma haklarını da ihlal eder. Bu nedenle bir kez daha toplumumuzu sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Cerrahi DerneğiHarran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama HastanesiHarran üniversitesiDr. Bahattin Ahmet Yalçın
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