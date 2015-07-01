ANKARA - Yunanistan Enerji Düzenleme Kurumu Başkan Yardımcısı Michael Thomadakis, Türk Akımı'nın Avrupa ayağı için 4 rota ihtimali bulunduğunu belirtti.



Türk Akımı'nın, muhtemel Avrupa rotaları ile finansal boyutunu AA muhabirine değerlendiren Thomadakis, projeyle ilgili sadece Rusya'dan Türkiye'ye gelecek boru hattının kesin olduğunu söyledi.



Thomadakis, projenin Yunanistan sınırından Avrupa'ya devam edecek kısmıyla ilgili belirsizliklerin sürdüğünü dile getirerek, "Türk Akımı'nda 4 boru hattının inşa edileceği söylenmişti. Şu an ise sadece Rusya'dan Türkiye'ye gelecek boru hattı konuşuluyor. Diğer üç boru hattı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Bunun yanı sıra bu hatların Yunanistan sınırından Avrupa'ya hangi güzergahta uzayacağı konusunda da herhangi bir netlik yok" ifadelerini kullandı.



Projenin Avrupa kısmı için 4 rota ihtimali olabileceğini aktaran Thomadakis, şunları kaydetti:



"Birinci rota seçeneği Yunanistan'dan sonra Bulgaristan ve Romanya üzerinden Macaristan'a varıyor. İkinci rota ihtimali Yunanistan'dan çıkıp Makedonya ve Sırbistan'ın içinden geçerek Macaristan'a ulaşıyor. Üçüncü ihtimal ise Arnavutluk'u teğet geçerek İtalya'ya uzanan bir rota olabilir. Dördüncü bir güzergah için de Arnavutluk'un içinden geçen ve İtalya'ya uzanan bir boru hattından bahsedilebilir. Bu rotaların hangisi kullanılırsa kullanılsın bölgede yeni altyapı yatırımlarına kesinlikle ihtiyaç var. Eğer Türk Akımı denildiği gibi 63 milyar metreküpün, 47 milyar metreküplük kısmını Avrupa'ya taşıyacaksa Avrupa'nın mevcut boru hatları altyapısı bu miktarı kaldıramaz."



"Avrupa bankaları şirketlere kredi vermeyebilir"



Thomadakis, Türk Akımı ile Avrupa'ya taşınacak doğalgazın henüz ne alıcısının ne de satıcısının belli olmadığını, tarafların belirlenmediği sürece projenin geleceğinden bahsetmenin güç olacağını ifade etti. Türk Akımı'nın iptal edilen Güney Akım projesiyle neredeyse aynı güzergahtan geçeceğine işaret eden Thomadakis, şöyle konuştu:



"Güney Akım, Avrupa Birliği mevzuatına uymadığı için iptal edildi. Türk Akımı'nın, Güney Akım'ın başarısız olduğu güzergahta ve aynı kapasiteyle inşa edilmesi planlanıyor. Burada projeye dahil olacak şirketlere gerekli yatırımları yapmaları için Avrupa bankaları kredi vermeyebilir çünkü Avrupa bankaları sadece AB mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri destekliyor. Yani bu şirketler finansman sorunu yaşayabilir ya da diğer bölgelerin bankalarından finansal destek almak durumunda kalabilir. Projedeki diğer bir muamma da bu."



