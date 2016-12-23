ANTALYA - Alınan bilgiye göre, Antalya'nın yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerinde kar yağışı gece ve günün ilk saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle kaymakamlıklar Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise Antalya geleninde ulaşımın aksamadan sürdürülmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle Antalya'yı Konya, Muğla, Burdur ve Isparta'ya bağlayan karayollarında tuzlama çalışmalarına ağırlık verildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle yollarını açık tutabilmek için yoğun çaba sarfetti.

Akseki merkezde kar kalınlığı 80 santim

Kar yağışının en yoğun olduğu bölgelerden Akseki'de ilçe merkezindeki kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı. İl Sağlık Müdürlüğü de hastalara müdahale için ilçeye kar paletli ambulans gönderdi.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nda bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermedi. Ekipler, yüksek tonajlı araçları dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Kemer'de kar görmeye gittiler

Antalya'nın Kemer ilçesinin yüksek kesimleri de beyazlara büründü. Merkeze yaklaşık 15 dakika uzaklıktaki kar yağışı, en çok sahilde yaşayan vatandaşları sevindirdi. Kar görmek için bölgeye giden çok sayıda vatandaş, beyazlar içinde hatıra fotoğrafı çektirdi, kar topu oynadı. Bazıları ise piknik yaptı.

Annesi ve yeğeni ile kar topu oynayan Salim Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine bu kadar yakın bir yerde kar yağışı görünce şaşırdıklarını söyledi.

Göynük Mahallesi'nden ailesiyle kar görmeye gelen Fatma Gürsoy ise çocuklarıyla eğlendiklerini ifade etti.

Kumluca'da kar sevinci

Kumluca ilçesinin ise Altınyaka, Kuzca, Büyükalan, Dere, Karacaören, Erentepe ve Belen mahallelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Mahallelere ulaşımı sağlayan yollar, Kumluca ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kısa sürede ulaşıma açıldı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.

AA