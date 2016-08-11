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Turizme 'eylül sıcağı' iyi gelecek

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, eylül ayında hava sıcaklığında artış yaşanacağını belirterek, tatile çıkacak olanların üzülmemesi gerektiğini söyledi.

Turizme 'eylül sıcağı' iyi gelecek

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, eylül ayında hava sıcaklığında artış yaşanacağını belirterek, tatile çıkacak olanların üzülmemesi gerektiğini söyledi.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:07
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Turizme 'eylül sıcağı' iyi gelecek

EDİRNE  - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki sıcaklık artışında en önemli etkenin sera gazlarının atmosferdeki miktarının artması olduğunu bildirdi.

Bu yıl sıcaklıkların sürekli mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini beklediklerinden, daha sıcak bir yaz geçirdiklerini ifade eden Şen, "Bu yaz beklediğimizden de sıcak geçti. Türkiye'de de yaz aylarını 90 gün sayarsak, 60 günün sıcak olacağını tahmin ediyorduk. Fakat 80 günü bulacak gibi gözüküyor. Yani şu 3 aylık dönemde 10 gün normal değerin altına düştü. İzin yasağı nedeniyle vatandaşlar tatile gidemedim diye üzülmesinler, eylül ayının da sıcak geçmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımız izinlerini eylülde kullanabilir. Çok da güzel olur." diye konuştu.

Afrika sıcaklarına karşı vatandaşların da pek fazla yapabileceği birşey olmadığını ifade eden Şen, sağlık sorunu olan kişilerin çok sıcak havalarda dışarı çıkmamasını ve serin alanlarda zaman geçirmesi önerdi.

"Bu hafta sıcaklıklar 4-5 derece düşecek"

Şen, bu hafta Türkiye genelinde sıcaklıkların 4-5 derece düşeceğini ve sonra tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacağını vurguladı.

Aniden düşen sıcaklık değerleri nedeniyle bazı bölgelerde kuvvetli yağışların görülebileceğini ifade eden Şen, şunları söyledi:

"Özellikle Marmara, Batı Karadeniz ve İç Ege'de gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Eskişehir, Bilecik civarlarında cumartesi ve pazar günü yağış bekliyoruz. Su baskınlarına dikkat etmek lazım. 5-6 gün hava mevsim normalleri civarında olacak. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde 4-5 derece düşecek, bir hafta sonra tekrar yükselecek sıcaklıklar eylülün sonuna kadar devam edecek."

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:07
Anahtar Kelimeler:
Turizmönce Vatan
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