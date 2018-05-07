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Turizmciler Çinli havayolu şirketlerini yakın markaja aldı

Turizmciler, hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılabilmesi amacıyla Çin'den Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için bu ülkede temaslar yürütüyor.

Turizmciler Çinli havayolu şirketlerini yakın markaja aldı

Turizmciler, hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılabilmesi amacıyla Çin'den Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için bu ülkede temaslar yürütüyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:04
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Turizmciler Çinli havayolu şirketlerini yakın markaja aldı

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısının ulaşılmasının önündeki en büyük engel olarak görülen Çin'den Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için çalışmalar sürüyor.

THY'nin bu ülkeden haftada 34 seferi bulunurken, Çinli havayolu şirketlerinin Türkiye'ye seferlerinin bulunmaması, dolayısıyla uçuş sayısının düşük kalması Çin turizm pazarının gelişmesini engellerken, turizmciler Çinli şirketleri yakın markaja aldı.

Çin'den gelen turist sayısının artırılması için yoğun çalışmalarda bulunan TÜROB, bu turizm pazarına yönelik yakın markajı sürüyor. TÜROB'un girişimiyle, İstanbul Valiliği, THY ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nden (TTYD) üst düzey yetkililerin katılımıyla bir heyet oluşturuldu. Çin'e giden heyet, Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için görüşmeler yapacak.

Heyetin görüşme yapacağı havayolu şirketleri arasında ülkenin en büyük şirketleri arasında yer alan China Southern ve Hainan Airlines da bulunuyor. Heyet ayrıca Xian–Xianyang Havaalanı üst düzey yöneticilerinin yanı sıra çeşitli şirketlerle temaslarda bulunacak. 

"Uçuşlar artmazsa en fazla 300 bin turist gelir"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TÜROB Başkanı Timur Bayındır, görüşmelerin sonuç odaklı olacağını ve Çinli şirketlerin büyük olasılıkla Türkiye'ye olan uçuşlarını artıracağını belirtti.

Bayındır, Çinli havayolu şirketlerinin sefer sayıları artmadan bu pazardan büyük beklentilere girmenin doğru olmadığı görüşünü yineleyerek, "Çinli şirketler Türkiye'ye uçuş başlatmalarının bu ülkede Türkiye'ye yönelik pozitif algı oluşturacağını da ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bayındır, daha önce yaptığı açıklamada da Çin turizm pazarına ilişkin uçak sıkıntısına dikkati çekerek, "Bütün Çin Türkiye'ye gelmek istese mevcut uçuş kapasitesiyle senede ancak 300 bin kişi gelebilir. Çin’den Türkiye'ye uçuşların mutlaka artması lazım. 1 milyon Çinli turist hedefi ulaşılabilir bir rakam. Yeter ki ulaşım imkanı sağlansın." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜROBTHY
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