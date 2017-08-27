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Turizm merkezi güzergahlarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu gözleniyor.

Turizm merkezi güzergahlarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu gözleniyor.

27 Ağustos 2017 Pazar 15:58
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Turizm merkezi güzergahlarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu gözleniyor.

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik yoğunluğu nedeniyle Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçeler Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye'ye giden karayollarında uygulamalarını artırdı.

Ekiplerce sürücülere ikramda bulunuldu ve emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, ceza yerine lokum ve kolonya ikramıyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, Akyaka, Marmaris, Fethiye ve Datça trafiğinde yoğunluk oluşturdu.

Vali Civelek, tatilcileri trafikte uyardı

Muğla Valisi Esengül Civelek, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile Muğla-Yatağan karayolu Bayır mevkisindeki uygulama noktasında durdurulan araç sürücüleriyle sohbet etti.

Civelek, "Frene değil, kurala güven. İyi bayramlar" sloganıyla sürücülerin yoğunlukla tercih ettiği Muğla ve ilçelerinde trafikte gerekli denetimlerin yapıldığını kaydetti.

"2 bin 200 personel görev alacak"

Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da Muğla ve ilçelerinde 2 bin 200 personelin görev alacağını belirterek, bayram süresince 84 personelin 47 radar ekibinde görev yapacağını söyledi.

Ek uçak seferleri

Bu arada tatilcilerin yoğun kullandığı Muğla-Aydın karayolu Menteşe Evleri girişinde ve Akyaka karayolunda araç kuyrukları oluştu.

Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla havayolu şirketlerinin de Milas-Bodrum ve Dalaman güzergahlarına ek seferler koyduğu öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı TatiliTurizm Merkezi GüzergahlarıBayram Yoğunluğu
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