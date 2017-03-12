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'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'
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'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Demirer turizmde 2023 için belirlenen hedefin "50 milyon turist 50 milyar dolar gelir" olduğunu belirterek "Turist başı harcamanın bin lira olması hedefleniyor. Bu rakam gastronomiyle bin 500 dolara çıkartılabilir" dedi.

'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Demirer turizmde 2023 için belirlenen hedefin "50 milyon turist 50 milyar dolar gelir" olduğunu belirterek "Turist başı harcamanın bin lira olması hedefleniyor. Bu rakam gastronomiyle bin 500 dolara çıkartılabilir" dedi.

12 Mart 2017 Pazar 16:36
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'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'

İSTANBUL

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son bir iki yıla kadar özellikle 2000 yılından sonra turizmden elde ettiği gelirin ve Türkiye'ye gelen turist sayısının sürekli arttığını söyledi.

Turizmin bir zamanlar sadece güneş, kum ve deniz olarak düşünüldüğünü dile getiren Demirer, artık sağlık turizmi, gastronomi turizmi gibi alanların ön plana çıktığını ve bu turizm alanlarından ciddi gelirler elde edildiğini anlattı.

Demirer, Türkiye'de yeme-içme noktalarının sayısının 120 bin civarında olduğunu kaydederek, ev dışı tüketim tutarının 20 milyar dolar olduğunu aktardı.

"Yüksek turizm geliri turistin midesinden geçiyor"
Demirer, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde turizmde ciddi hedefler koyduğunu ifade ederek, turizm için belirlenen 2023 hedefinin "50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir" olduğunu vurguladı.

Halihazırda Türkiye'nin turist başı elde ettiği gelirin 700-750 dolar düzeyinde olduğunu ve bu rakamın bin lira olmasının da hedeflendiğini dile getiren Demirer, "Bu rakam gastronomiyle bin 500 dolara çıkarılabilir. İşte o zaman Türkiye'nin 2023'te turizm geliri 50 milyar dolar değil 75 milyar dolar olur." diye konuştu.

Demirer, turizmdeki yüksek gelirin turistlerin midesinden geçtiğini kaydederek, "Türkiye'nin dış ticaret açığının kapanması için de ciddi bir gelir sağlanmış olacak burada." ifadesini kullandı.

"Gastronomiden 12 ay elde edebilirsiniz"
Türk mutfağının Türkiye'nin gastronomide öne çıkması için fazlasıyla yeterli olduğunun altını çizen Demirer, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'in "UNESCO Dünya 8. Mutfağı" olarak da nitelendirildiğini anımsattı.

Demirer, şöyle devam etti:

"Bugün Güneydoğu mutfağımız iyi bir gastronomi destinasyonu olma yolunda ilerliyor. İyi bir teşvik yakalarsak oradaki yatırımı artırabiliriz. Ancak Anadolu mutfağı genel olarak çok zengin. Müthiş bir tarih ve değişik kültürlerin harmanlandığı bir mutfak var. Ege'de bambaşka bir kültür. Akdeniz'de, Adana'da, Hatay'da, Mersin'de bambaşka bir kültür var. Karadeniz mutfağı zaten bir ayrı. Yöresel mutfağımızın çok güçlü. Nerede hangi devlet yaşadıysa onların kültürü de var."

Demirer, Türk insanının hoşgörüsü ve misafirperverliğinin de turistler tarafından beğenildiğini kaydederek, bunu turistlerin de sürekli söylediğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TurizmGelirGastronomiönce Vatan
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