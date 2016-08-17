Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan A101 marketler zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, İstanbul'a gönderildi.
Alınan bilgiye göre, dün Maçka ilçesindeki evinde gözaltına alınan A101 marketler zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a gönderildi.
İstanbul’da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan A101 marketler zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın, dün, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında Trabzon'da alınmıştı.
AA