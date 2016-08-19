TÜRGEV, Mardin'de ilk kız yurdunu açacak

TÜRGEV tarafından Mardin'de yapılan ve önümüzdeki eğitim döneminde hizmete girmesi planlanan "TÜRGEV Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu" 250 kişilik olacak. Yurt, ilk öğrencilerini mülakatla ücretsiz alacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, TÜRGEV Genel Müdürü Ali Çevik, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Kalav ve okul müdürleri hayırsever vatandaşın katkısıyla yapılan kız öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

Sarı, TÜRGEV'in 2 yıl önce başlattığı kız öğrenci yurdu inşaatının 2016-2017 yılı eğitim öğretim yılında tamamlanacağını belirterek, "İnşallah bu yurt konsepti ilimize farklı bir değer katacak. Başarı katacak. Özellikle vatanımıza milletimize faydalı olacak. Kız öğrencilerimiz, TÜRGEV'in yıllardan beri gelen tecrübesiyle buluşacak." dedi.

Çevik de 250 kapasiteli kız öğrenci yurdunun orta öğretim öğrencilerine hizmet vereceğini anlatarak, yurdun otel konseptinde yapıldığını, içerisinde bütün sosyal alanların mevcut olduğunu söyledi.

Bu yıl öğrencileri ücretsiz alacaklarını vurgulayan Çevik, çevre okullardan gelen başarı öğrencilere servis ayarlayacaklarını, başarılı öğrencilere burs vereceklerini bildirdi.

Kalav ise bu yıldan itibaren TÜRGEV olarak Mardin'de faaliyetlerde bulunacaklarını söyledi. Kalav, "Yurtta harika bir çalışma olmuş. Buradan inşallah vatanımıza milletimize hizmet edecek çok değerli öğrenciler, çok değerli dostluklar arkadaşlıklar çıkacak." diye konuştu.