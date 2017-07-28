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Türbeyi bir haftada 3 defa soydular

Adıyaman’daki El Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi'nde son bir haftada üçüncü kez hırsızlık olayı yaşandı.

Türbeyi bir haftada 3 defa soydular

Adıyaman’daki El Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi'nde son bir haftada üçüncü kez hırsızlık olayı yaşandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 17:01
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Türbeyi bir haftada 3 defa soydular

Adıyaman’daki El Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi'nde son bir haftada üçüncü kez hırsızlık olayı yaşandı.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, yaklaşık 6 gün önce gece saatlerinde Musalla Mahallesi'ndeki El Fakir Hacı Abuzer Baba Türbesi'ne girerek hayırseverlerin bağışta bulunduğu kumbarayı çaldı.

Önceki gün yine hırsızların geldiği türbeden bu kez de halılar götürüldü. Son olarak gün gece yine hırsızların uğradığı türbede, bu kez ise El Fakir Hacı Abuzer Baba’nın oğlu ve aynı zamanda türbenin bekçisi Sabahattin Fidancı'nın kaldığı odaya girilerek, bir miktar para ve çay çaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerini yaparak zanlı veya zanların yakalanması için çalışma başlattı.

Fidancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir haftadır üçüncü kez hırsızlık olayıyla karşılaştıklarını söyledi.

Yaşananlara anlam veremediğini ifade eden Fidancı, "Önce kumbarayı götürdüler, sonra halıları.... Şimdi de biraz para, odada bulundukları çay ve şekeri götürdüler. İnşallah bu adamlar yakalanıp gereken cezayı çekerler." diye konuştu.

AA

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