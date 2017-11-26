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TURAN YAZGAN HOCAMIZI ANDIK

TÜRK DÜNYASI’NIN BİLGESİ Prof. Dr. TURAN YAZGAN MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI

TURAN YAZGAN HOCAMIZI ANDIK

TÜRK DÜNYASI’NIN BİLGESİ Prof. Dr. TURAN YAZGAN MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDI

26 Kasım 2017 Pazar 19:39
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TURAN YAZGAN HOCAMIZI ANDIK

HABER: M. KEMAL SALLI

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI Kurucu Başkanı ve bütün ömrünü Türk Dünyası’nın “Dilde, Fikirde İşte Birliği” sevdası yolunda harcayan Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızı, sonsuzluğa yürüyüşünün 5. Yıldönümü olan 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 11:00’de Eski Kozlu Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla andık.

Turan Yazgan Hocamızın sevgili eşleri Gülen Yazgan Hanımefendi başta olmak üzere, aile fertleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversite hocaları ve çok sayıda Türk Dünyası sevdalısının katıldığı anmada, Turan Hocamızın kişiliğini Türk Dünyasına hizmetlerini vurgulayan konuşmaların ardından, Yasin Suresi okundu ve dua edildi.

Önümüzdeki on gün içerisinde Türkiye’de ve Türk Dünyası’nın değişik merkezlerinde Turan Yazgan Hocamızla ilgili anma toplantıları düzenlenecek. 

Türk dünyası Araştırmaları Vakfı’nın İBB Kültür Daire Başkanlığı’yla birlikte düzenlediği “Turan Yazgan’ı Anma ve Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü Verilmesi Programı” yurt içinden ve dışından gelecek konukların katılımıyla, 2 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 14:00’te İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek..

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Anahtar Kelimeler:
M. Kemal SallıÖnce Vatan GazetesiTuran Yazgan
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