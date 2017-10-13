TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi'ndeki patlamayla ilgili 7 kişi adliyede

Alınan bilgiye göre, önceki gün yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TÜPRAŞ İşletme Başmühendisi Kürşat K, başmühendis Mehmet Emin T, işletme mühendisi Burak K, işletme emniyet uzmanı Esfet B. ile taşeron firma Beka Proje sahibi Bedrettin K, şantiye müdürü Muhammed Hulusi G, montaj usta başı Ali B'nin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TÜPRAŞ'a ait Aliağa ilçesindeki rafineride 11 Ekim'de bakım yapılan tankta meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 işçiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, diğeri Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.